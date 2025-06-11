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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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المعاش الاستثنائي.. خطوات سهلة لتقديم الطلب وأهم المستندات المطلوبة

معاش استثنائي
معاش استثنائي
حسن رضوان

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن كيفية الحصول على معاش استثنائي الذى يعد واحدا من أبرز سبل الدعم الذي يقدمه قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات لتخفيف الاعباء علي المواطن والمساندة في اشد الظروف من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية.

 

وتهدف هيئة التأمينات الاجتماعية لتحقيق الأمان الاجتماعي للمواطن والمجتمع ككل، وتقديم كافة الخدمات التأمينية بسهولة ويسر؛ وفاءً وعرفانًا لمن أفنوا عمرهم في العمل من أجل رفعة الوطن ولأسرهم من بعدهم، في إطار من المساواة والعدالة الاجتماعية وبأعلى درجات الشفافية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي مع تطبيق المعايير الدولية ومبادئ الحوكمة، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأموال التأمينات الاجتماعية بهدف تحقيق الاستدامة المالية للنظام.

المستحقون للمعاش الاستثنائي

يجوز صرف معاشات استثنائية لمن أدوا خدمات جليلة للدولة، كما يتيح القانون المعاش الاستثنائي لضحايا الكوارث، لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، وفقا لقانون التأمينات الجديد.

خطوات طلب معاش استثنائي لأصحاب المعاشات


- استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص، إذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، وبعد ذلك قم بتقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- في حالة طلب صاحب المعاش لتحسين المعاش لظروف مرضية فسيتم تحويلك للهيئة العامة للتامين الصحي «اللجنة الطبية» والتي تقرر نوع المرض ومدى حاجة المواطن إلى علاج طويل.

- في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية فسيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل.

الفئات المستحقة للحصول على معاش استثنائي من التأمينات الاجتماعية


ويمكن الحصول على هذه المعاشات الاستثنائية لكل من:

ـ العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

ـ كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية .

ـ من أدى خدمة جليلة للدولة.

ـ منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

خطوات طلب معاش استثنائي لأصحاب المعاشات


وأشارت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها، أن خطوات طلب معاش استثنائي لأصحاب المعاشات تكون كالتالي:

- استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص، إذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، وبعد ذلك قم بتقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- في حالة طلب صاحب المعاش لتحسين المعاش لظروف مرضية فسيتم تحويلك للهيئة العامة للتامين الصحي «اللجنة الطبية» والتي تقرر نوع المرض ومدى حاجة المواطن إلى علاج طويل.

- في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية فسيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل.

المستندات المطلوبة لطلب المعاش الاستثنائي


أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي، على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى الأحقية في المعاش الاستثنائي سواء منح أو تحسين للمعاش مرفقاً به ما يلي:

- التقرير الطبي.

- البحث الاجتماعي.

- يتم عرض الطلب والمستندات على اللجنة العليا للنظر في الطلب.​

المستحقون للمعاشات

ونص قانون المعاشات الجديد على مجموعة من الحالات التي يصرف فيها المعاش، إضافة إلى عدد المستحقين للمعاشات وفقًا، والتي أوردها القانون، وهي:


- غير المتزوجات والمطلقات والأرامل «ويمكن أن تصرف مرتبها إلى جانب معاش والدها»
- يصرف المعاش للأولاد ويتم تقسيمه على المستحقون له بالتساوي
- ذوي الاحتياجات الخاصة ويمكن أن يجمع بين أكثر من معاش.

معاش استثنائي التامينات الاجتماعية المعاشات تخفيف الاعباء المواطن

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