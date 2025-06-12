مصادر: الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في العراق جزئيًا

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا حيث أوضحت مصادر أمريكية وعراقية، أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في العراق جزئيًا.

ولفتت المصادر إلى أن الأوامر ستشمل مغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلات الدبلوماسيين.

وفي سياق آخر: أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، في مقابلة مع قناة "العربية" أن العراق يرى ضرورة بقاء القوات الأمريكية في سوريا، مشيرًا إلى أن وجودها لا يزال مهمًا في ظل استمرار تهديد تنظيم داعش في المنطقة.

أوضح الوزير أن "بقايا تنظيم داعش لا تزال نشطة في بعض المناطق السورية، وأن الوجود الأميركي يساعد في منع عودة التنظيم إلى سابق قوته".