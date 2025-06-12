أسامة كمال ينعى شهيد الشهامة خالد شوقي: بطولة سينمائية أنقذت مدينة

نعى الإعلامي أسامة كمال ببالغ الحزن و الأسى خالد شوقي، سائق شاحنة البترول الذي ضحى بحياته لإنقاذ مدينة العاشر من رمضان بالشرقية من كارثة محققة وذلك بعد انفجار تانك الوقود الخاص بشاحنته، ومغامرته البطولية بنقلها بعيدا عن محطة الوقود .

وأضاف "كمال" في برنامج "مساء دى أم سى على قناة دى أم سى، أن هذه الواقعة تذكر الأذهان بـ"الأفلام الأمريكية" التي توثق بطولة الـ"سوبر هيرو" والأبطال الخارقين.

وتابع قائلًا: "ده كلام أفلام أمريكاني.. كلام سيما.. بتقول ممكن حد يعمل كده؟ لكن خالد عمل كده".

وأضاف كمال أن "الشهيد البطل لم يفكر بعقله، ولكنه تحرك بمشاعره وشعور المسئولية"، معتبرا ذلك بمثابة شهامة الإنسان المصري مؤكدا : "خالد لم يخش الموت أو الإصابات، ولكنه ففر في إنقاذ المواطنين رغم عدم وجود صلة قرابة أو معرفة تربطهم".



وتابع: "خالد شوقي، جسد بطولة تصلح للتخليد في السينما والدراما، إنسان عادي من قرية عادية تحول إلى بطل عملاق ينقذ منطقة وسكانها، ويجري ويضحي بحياته".