ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في نحو 10 أسابيع

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء 11 يونيو، إلى أعلى مستويات لها عند التسوية في نحو 10 أسابيع، وذلك بعدما قالت مصادر إن هناك استعدادات لإجلاء جزئي في السفارة الأميركية في العراق بسبب مخاوف أمنية في الشرق الأوسط، إلى جانب إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين، مما رفع من توقعات تهدئة التوترات التجارية بين أميركا والصين.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أو 4.34% خلال تعاملات الأربعاء إلى 69.77 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى تسوية منذ يوم الثالث من أبريل الماضي.

أيضاً ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 3.17 دولار أو 4.88% لتسجل عند التسوية 68.15 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ الثاني من أبريل.

يأتي ذلك بعد مسارعة المتداولين إلى شراء العقود الآجلة للنفط إثر تقارير عن استعدادات أميركا لإخلاء جزئي في سفارتها في العراق، ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن مصادر أميركية، أيضاً أن وزارة الخارجية الأميركية أجازت أيضاً مغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من البحرين والكويت. وهذا يُتيح لهم خيار مغادرة البلاد.

أيضاً أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين بعد المفاوضات الأخيرة في العاصمة البريطانية لندن، والتي تتضمن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على البضائع الصينية بنسبة 55% على أن تقابلها تعرفة جمركية صينية بنسبة 10%.

وقال الرئيس الأميركي إن الصين ستزود بلاده بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة وأن الولايات المتحدة ستتيح للطلاب الصينيين الالتحاق بالجامعات التابعة لها، لكنه أشار إلى أن الاتفاق الجديد يخضع لمراجعته ومراجعة نظيره الصيني شي جين بينغ من أجل الموافقة النهائية.

في سياق آخر، أعرب ترامب، في تصريحات له يوم الأربعاء، عن عدم ثقته في موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة.

في المقابل حذرت طهران من أنها ستقصف قواعد عسكرية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط في حالة فشل المحادثات مع واشنطن وتأجج الصراع بينهما.

من ناحية أخرى، تخطط مجموعة أوبك+، التي تشمل منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول وحلفاء على رأسهم روسيا، لرفع إنتاجها من النفط الخام بكمية 411 ألف برميل يومياً وذلك للشهر الرابع على التوالي.

وعلق الخبير الاقتصادي لدى شركة كابيتال إيكونوميكس Capital Economics، حمد حسين، في مذكرة قائلاً: "الطلب المرتفع على النفط داخل اقتصادات مجموعة أوبك+ - وأبرزها السعودية - قد يبدد المعروض الإضافي من المجموعة ويدعم أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة".

في مكان آخر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال شهر مايو/ أيار، مما رفع توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيستأنف خفض معدلات الفائدة بحلول شهر سبتمبر٠

من ناحية أخرى، كشفت بيانات أميركية جديدة صدرت عن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، عن تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، وزيادة مخزونات البلاد من الوقود.