قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا بطلاً لكأس عاصمة مصر
الفتيات يتصدرن المشهد.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية
دولة الاحتلال ترحل ستة ناشطين آخرين من سفينة مادلين
أمريكا تعلن تصفية قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا
رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: لانستطيع مواجهة إيران
السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور
بعد التتويج بكأس عاصمة مصر..محمد بسام يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين
بعد فيديو الاستغاثة الصادم .. طلاق شيماء سعيد من إسماعيل الليثي
سفير روسيا بالقاهرة: نسعى مع مصر لتعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
القسام تدك تجمعاً لجنود الاحتلال في منطقة السطر الغربي
سقوط مصابين في مشاجرة عائلية بسوهاج.. والأمن يتدخل
سيراميكا كيلوباترا يضرب موعدا مع الأهلي في بطولة كأس السوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في نحو 10 أسابيع

ارشيفيه
ارشيفيه
وكالة

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء 11 يونيو، إلى أعلى مستويات لها عند التسوية في نحو 10 أسابيع، وذلك بعدما قالت مصادر  إن هناك استعدادات لإجلاء جزئي في السفارة الأميركية في العراق بسبب مخاوف أمنية في الشرق الأوسط، إلى جانب إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين، مما رفع من توقعات تهدئة التوترات التجارية بين أميركا والصين.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أو 4.34% خلال تعاملات الأربعاء إلى 69.77 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى تسوية منذ يوم الثالث من أبريل الماضي.

أيضاً ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 3.17 دولار أو 4.88% لتسجل عند التسوية 68.15 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ الثاني من أبريل.

يأتي ذلك بعد مسارعة المتداولين إلى شراء العقود الآجلة للنفط إثر  تقارير عن استعدادات أميركا لإخلاء جزئي في سفارتها في العراق، ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن مصادر أميركية، أيضاً أن وزارة الخارجية الأميركية أجازت أيضاً مغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من البحرين والكويت. وهذا يُتيح لهم خيار مغادرة البلاد.

أيضاً أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين بعد المفاوضات الأخيرة في العاصمة البريطانية لندن، والتي تتضمن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على البضائع الصينية بنسبة 55% على أن تقابلها تعرفة جمركية صينية بنسبة 10%. 

وقال الرئيس الأميركي إن الصين ستزود بلاده بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة وأن الولايات المتحدة ستتيح للطلاب الصينيين الالتحاق بالجامعات التابعة لها، لكنه أشار إلى أن الاتفاق الجديد يخضع لمراجعته ومراجعة نظيره الصيني شي جين بينغ من أجل الموافقة النهائية.

في سياق آخر، أعرب ترامب، في تصريحات له يوم الأربعاء، عن عدم ثقته في موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة.

في المقابل حذرت طهران من أنها ستقصف قواعد عسكرية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط في حالة فشل المحادثات مع واشنطن وتأجج الصراع بينهما.

من ناحية أخرى، تخطط مجموعة أوبك+، التي تشمل منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول وحلفاء على رأسهم روسيا، لرفع إنتاجها من النفط الخام بكمية 411 ألف برميل يومياً وذلك للشهر الرابع على التوالي.

وعلق الخبير الاقتصادي لدى شركة كابيتال إيكونوميكس Capital Economics، حمد حسين، في مذكرة قائلاً: "الطلب المرتفع على النفط داخل اقتصادات مجموعة أوبك+ - وأبرزها السعودية - قد يبدد المعروض الإضافي من المجموعة ويدعم أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة".

في مكان آخر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال شهر مايو/ أيار، مما رفع توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيستأنف خفض معدلات الفائدة بحلول شهر سبتمبر٠

من ناحية أخرى، كشفت بيانات أميركية جديدة صدرت عن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، عن تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، وزيادة مخزونات البلاد من الوقود.

الأميركية في العراق رئيس الولايات المتحدة تعاملات الأربعاء إلى 15 دولار للبرميل الموظفين غير الأساسيين أيضاً أعلن ترامب التوصل إلى وقال الرئيس الأميركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

وجه وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، اليوم الخميس رسالة حاسمة إلى إيران قبل جولته إلى الشرق الأوسط، وزيارته لإسرائيل الأسبوع المقبل.

رسالة حاسمة من الرئيس الألماني لـ إيران قبل زيارته إلى إسرائيل

ارشيفي

غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان.. والصحة تعلن استشهاد شخص

ترامب ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي

ترامب يصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بـ"الأحمق"

بالصور

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

ملابس العيد تحولت لأكفان.. تروسيكل ينزلق بالنيل في أسيوط ويودي بحياة 5 أفراد من أسرة واحدة

أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا

ماذا حدث؟ | كامل الوزير يشاهد كسر زجاج قطار أثناء جولة مفاجئة بمحطة رمسيس

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد