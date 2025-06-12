ارتفاع أسهم أوراكل بعد إعلانها نتائج أعمال فاقت التوقعات

ارتفعت أسهم شركة أوراكل Oracle بنحو 6.5% في تعاملات ما بعد جلسة تداول أمس الأربعاء 11 يونيو وذلك بعد أن أعلنت شركة البرمجيات عن نتائج أعمال فصيلة فاقت توقعات وول ستريت، مشيرةً إلى تسارع نمو الحوسبة السحابية.

- الأرباح لكل سهم: 1.70 دولار (معدلة) مقابل 1.64 دولار متوقعة من LSEG.

- الإيرادات: 15.9 مليار دولار مقابل 15.59 مليار دولار متوقعة من LSEG.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 11% خلال الربع المالي الرابع للشركة المنتهي في 31 مايو، وفقاً لبيان من Oracle. وارتفع صافي الدخل إلى 3.43 مليار دولار، أو 1.19 دولار للسهم، مقارنةً بـ 3.14 مليار دولار، أو 1.11 دولار للسهم، في الربع نفسه من العام الماضي.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، صفرا كاتس، في البيان، إن إيرادات البنية التحتية السحابية سترتفع بأكثر من 70% في السنة المالية 2026، مقارنةً بنمو قدره 52% في الربع الأخير.

وذكرت الشركة أن إيرادات خدمات الحوسبة السحابية ودعم التراخيص بلغت 11.7 مليار دولار خلال الربع المالي الرابع، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 11.59 مليار دولار التي استطلعت آراءهم شركة StreetAccount. وتجاوزت إيرادات تراخيص الحوسبة السحابية والمحلية، البالغة 2.01 مليار دولار، توقعات StreetAccount البالغة 1.82 مليار دولار.

خلال الربع، أعلنت أوراكل عن شراكة مع شركتي كليفلاند كلينك Cleveland Clinic وG42، الشركة القابضة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، لإنشاء منصة لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية.

كما أعلنت الشركة عن التزامات في مجال الحوسبة السحابية والاستشارات مع شركة IBM. وأعلنت سوفت بنك SoftBank أنها ستستحوذ على شركة Ampere، وهي شركة ناشئة في مجال تصميم الرقائق مدعومة من Oracle، مقابل 6.5 مليار دولار.

مع إغلاق يوم الأربعاء، ارتفعت أسهم Oracle بنسبة 6% منذ بداية العام الجاري، مقابل ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 2% خلال الفترة ذاتها.