الصين: محادثات لندن التجارية أحرزت تقدما في حل الخلافات مع الولايات المتحدة

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن محادثات لندن التجارية أحرزت تقدما في حل الخلافات مع الولايات المتحدة.

وشددت الخارجية الصينية في بيان لها علي دعم إيران في التوصل إلى حل يراعي المخاوف المشروعة لكل الأطراف من خلال الحوار والتفاوض.

كما دعت الوزارة الصينية في بيانها إلى حل القضية النووية الإيرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وفي وقت لاحق ، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن بلاده أبرمت اتفاقاً تجارياً مع الصين، وذلك بعد يومين من المفاوضات المكثفة التي جرت في العاصمة البريطانية لندن، وأسفرت عن التوصل إلى إطار عمل شامل يشمل الرسوم الجمركية والقيود التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

واشار ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن الاتفاق ينتظر الآن الموافقة النهائية من نظيره الصيني شي جين بينج، ومنه شخصياً، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على إزالة القيود الصينية المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، وهي مكونات صناعية حيوية تدخل في تصنيع أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة.

كما نص الاتفاق على السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية.

تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة

وحول ملف الرسوم الجمركية، كشف ترامب أن الاتفاق ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية تصل إلى 55 بالمئة على الواردات الصينية، مقابل 10 بالمئة فقط تفرضها الصين على السلع الأمريكية.

وبيًن مسؤول في البيت الأبيض أن النسبة الإجمالية 55 بالمئة تمثل رسوماً فرضها ترامب سابقاً على مختلف الدول، تشمل 10 بالمئة على جميع الشركاء التجاريين، و20 بالمئة إضافية على الصين والمكسيك وكندا بسبب اتهامات تتعلق بتهريب الفنتانيل، إلى جانب 25 بالمئة فرضت خلال ولايته الأولى على المنتجات الصينية.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن نسبة الـ55 بالمئة على الواردات الصينية باتت ثابتة ولن تخضع لأي تعديل مستقبلي، مؤكداً لقناة "سي إن بي سي" أن الرسوم الجمركية "لن تتغير".