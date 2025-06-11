أزمة الرسوم الجمركية.. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الصين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق مع الصين وبانتظار موافقته والرئيس شي جين بينج، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب: “سنحصل على رسوم جمركية تبلغ 55% والصين تحصل على 10%”.

وأضاف ترامب:" سنسمح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية".



وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح أقل ثقة في موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي مع واشنطن، وذلك وفقًا لمقابلة نُشرت اليوم الأربعاء.

وقال ترامب في بودكاست "بود فورس وان" يوم الاثنين، ردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه يستطيع إقناع إيران بوقف برنامجها النووي: "لا أعرف.. كنت أعتقد ذلك بالفعل، وأصبحت أقل ثقة به".

