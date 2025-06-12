بمواصفات احترافية .. Galaxy Watch 8 تغزو الأسواق بساعة ذكية جديدة

هل تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في ساعة Galaxy Watch 8 فمن المقرر أن تُطلق سامسونج الدفعة التالية من ساعاتها الذكية رسميًا بعد أسابيع قليلة ومن المتوقع أن تُطرح سلسلة Galaxy Watch 8 بالتزامن مع أحدث هواتفها القابلة للطي في حدث Unpacked الذي ستُقام في يوليو

ساعة Galaxy Watch 8

مواصفات ساعة Galaxy Watch 8

وعلى الرغم أنه لا توجد تصريحات من قبل شركة سامسونج حتى الآن، إلا أنه وفقا للتسريبات والصور، إلا أنه من المتوقع أن يعتمد كلا الطرازين العادي والكلاسيكي شكلًا مربعًا، تمامًا مثل Galaxy Watch Ultra المتين ومن المتوقع أن تحتوي الساعة على ثلاثة أزرار على الجانب الأيمن وشبكة مكبر صوت على الجانب الأيسر.

ويبدو أن هناك تغييرًا في نظام الحزام أيضًا. بناءً على الصور المسربة، لا تستخدم ساعة Watch 8 Classic نفس موصلات الحزام المستخدمة في الموديلات القديمة. نتيجةً لذلك، قد لا تتناسب أحزمة Galaxy Watch القديمة مع الأجهزة الجديدة.

الذكاء الأصطناعي

لقد كانت شركة سامسونج نفسها تلمح إلى ترقيات "مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومن المرجح أن يشمل ذلك الساعات الذكية Galaxy القادمة أيضًا أما عن الميزات الصحية فهي تُقدم تمارين رياضية ، و تقارير لحالتك الصحية مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

قد تتضمن ساعة جالاكسي واتش 8 أيضًا ميزة مراقبة مستوى السكر في الدم فقد أعلنت سامسونج رسميًا عن هذه الميزة في يناير، لذا من المتوقع توفرها في سلسلة واتش 8 القادمة. كما تُشير شائعات إلى أن سامسونج ستُضيف "مؤشر مضادات الأكسدة" ضمن حزمة سامسونج هيلث.

كما هو الحال مع معظم التحديثات السنوية، ستُطلق الساعات الذكية الجديدة بنسخة مُحدثة من نظام Wear OS.

إذا كنت لا تزال تستخدم ساعة Galaxy Watch 4 أو إصدارًا أقدم، فقد تكون سلسلة Galaxy Watch 8 ترقية قيّمة.