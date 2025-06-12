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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهديد عراقي خطير للولايات المتحدة الأمريكية

الأمين العام لميليشيا "سيد الشهداء" العراقية
الأمين العام لميليشيا "سيد الشهداء" العراقية
محمود نوفل

بعث  الأمين العام لميليشيا "سيد الشهداء" العراقية، أبو آلاء الولائي، اليوم الخميس، برسالة تهديد الي الولايات المتحدة الأمريكية مهددا بإرسال عشرات "الاستشهاديين" لمهاجمة المصالح الأمريكية في حال اندلعت الحرب ضد إيران.

وفي تدوينة له، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ، كتب الولائي : "اذا اندلعت الحرب سيكون المئات من الاستشهاديين على الموعد وسيُذلُّ كبرياء امريكا ثانيةً كما ذُلَّ اول مرة في العراق حين خرجت تجر أذيال الخيبة".

وقال أيضا : "هذه المرة لن تبقى باقية في الشرق الاوسط لها (امريكا) ولا لعملائها، وستسقط انظمة كانت تحتمي بالاحتلال، حينها ستكون الغلبة لله ولعباده المخلصين".

يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الإقليمية، بعد تصريحات أطلقها وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، هدد فيها بأن بلاده "ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا اندلع صراع مع واشنطن على خلفية المحادثات النووية."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، قد أكد أن بلاده باشرت عملية إجلاء بعض موظفيها من مناطق مختلفة في الشرق الأوسط، في ظل التوتر المتصاعد مع إيران. جاءت هذه التصريحات خلال ردوده على أسئلة الصحفيين بشأن تطورات الملف الإيراني والتصعيد الأخير في المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله رداً على سؤال حول دوافع هذا الإجلاء: "سنرى ما سيجري"، مضيفاً بتحذير مباشر لإيران: "لقد حذرنا طهران بوضوح من الحصول على السلاح النووي". وأكد ترامب في إشارة غامضة إلى خطورة الأوضاع بالمنطقة قائلاً: "ستكتشفون ذلك"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية حدوث تطورات عسكرية أو أمنية مرتقبة.

تصاعد التوترات
وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، وسط تحركات أمنية ودبلوماسية تشير إلى احتمالات مواجهة عسكرية في المنطقة، بحسب ما كشفه موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين مطلعين على الوضع.

وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي دخل في حالة تأهب قصوى خلال الأيام الأخيرة تحسباً لاحتمال تصعيد عسكري مع إيران، في وقت تواصل فيه طهران إصدار تهديدات باستهداف القواعد الأمريكية في حال فشل المفاوضات النووية الجارية.

اجتماع أمني أمريكي وإخلاءات استباقية
وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن الإعلان عن بدء إخلاء الموظفين غير الأساسيين من القواعد والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة، جاء بعد ثلاثة أيام فقط من اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة الرئيس دونالد ترامب خصص بالكامل لبحث تطورات الملف الإيراني.

العراق ميليشيا سيد الشهداء الولايات المتحدة الأمريكية المصالح الأمريكية الحرب ضد إيران

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