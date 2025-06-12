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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في رسالة غامضة بعد زفافها.. أسما شريف منير: الشجرة المثمرة ترمي بالحجارة

اسما شريف منير
اسما شريف منير
ميرنا محمود

وجّهت الإعلامية  أسما شريف منير رسالة غامضة، بعد تعرضها للانتقادات خلال الفترة الماضية عقب حفل زفافها.

وكتبت أسما شريف منير عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام: “الشجرة المثمرة دائمًا تُرمى بالحجارة”.

وكانت الإعلامية أسما شريف منير قد ظهرت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، صباح اليوم التالي للزفاف، لتجيب عن استفسارات متابعيها.

وفي بداية حديثها، أكدت أسما شريف منير أن المال والمظهر ليسا كل شيء في الزواج، مشيرة إلى أن راحة النفس والقلب هما الأهم في العلاقة الزوجية.

وتطرقت إلى جانب من حياتها الخاصة، موضحة أن شعرها لا يزال قصيرًا بعد أن قامت بحلقه سابقًا، وأنها استعانت بشعر مستعار (إكستنشن) لتطويله حاليًا.

وفيما يتعلق بزيادة وزنها، أوضحت أنها تتناول علاجات تساهم في زيادة الوزن خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أنها تستعد للسفر لقضاء شهر العسل مع زوجها، وأن الرحلة مجانية بالكامل، حيث تأتي ضمن إعلان ترويجي لشركة سياحة تكفلت بمصاريف الرحلة.

اسما شريف منير صور اسما شريف منير اطلالات النجوم

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