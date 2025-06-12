لغز على المريخ.. تشكيل غريب يشبه المتاهة على الكوكب الأحمر | ما القصة؟

انتشرت صورة بمثابة لغز حير روواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أرسلت مركبة "بيرسيفيرانس" صورة من المريخ، ظهرت لوحة صغيرة تحمل متاهة محفورة بدقة شديدة،مما أثار الفضول.

تشكيل غريب يشبه المتاهة

اتضح أن هذه المتاهة ليست مجرد زينة، بل جزء من هدف علمي بالغ الأهمية، إنها واحدة من عشرة أهداف معايرة لجهاز "شيرلوك" (SHERLOC) المثبت على الذراع الآلية للمركبة، وهو اختصار لـ "أداة المسح البيئي للكشف عن العضويات والمواد الكيميائية باستخدام الرامان والفلوريسنس"، ويهدف إلى البحث عن آثار للحياة الميكروبية القديمة على الكوكب الأحمر.

تقنيات تحليل طيفية متقدمة لتحليل الصخور المريخية

يعتمد الجهاز على تقنيات تحليل طيفية متقدمة لتحليل الصخور المريخية، وللحصول على نتائج دقيقة، يستخدم "شيرلوك" لوحة معايرة مثبتة على مقدمة المركبة، تحتوي على مواد ذات خصائص طيفية معروفة، بينها المتاهة الدقيقة.

ويقول كايل أوكيرت، نائب الباحث الرئيسي لأداة "شيرلوك" في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، إن هذه الأهداف تستخدم لمعايرة الطول الموجي، وضبط مرآة الليزر، ومراقبة دقة التركيز وسلامة النظام.

أداة تستخدم فى الخرائط الطيفية

المتاهة نفسها محفورة بخطوط مطلية بالكروم لا يتجاوز سمكها 200 ميكرون، أي ضعف عرض شعرة الإنسان، على لوح من زجاج السيليكا.

وفضلا عن أهميتها العلمية في اختبار دقة تركيز الليزر، تضم المتاهة لمسة مرحة صورة خفية للمحقق الشهير "شيرلوك هولمز" في المنتصف، وهي ليست مجرد مزحة بصرية، بل أداة تُستخدم في الخرائط الطيفية فائقة الدقة التي يولدها الجهاز.

ولا تقتصر لوحة المعايرة على المتاهة فحسب، بل تحتوي أيضًا على عينات من خامات تستخدم في صناعة بدلات الفضاء مثل التيفلون والكيفلار، تخضع لاختبارات طويلة الأمد في بيئة المريخ القاسية، لتقييم مدى ملاءمتها لاستخدام البشر مستقبلًا على سطح الكوكب.

منظر مذهل لقمر المريخ دييموس في شفق ما قبل الفجر

كما التقطت مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا، مرة أخرى، صورةً آسرةً لقمر المريخ "دييموس" وهو يتلألأ ببريقٍ خافت في سماء الصباح.

تمثل هذه الصورة، التي التُقطت في الساعات الأولى من صباح الأول من مارس، إنجازا هاما لتقنية التصوير الخاصة بالمركبة، وتُتيح لمحةً نادرة عن أصغر أقمار الكوكب الأحمر.

التُقطت الصورة في اليوم المريخي الـ 1433، أو اليوم الشمسي، من مهمة بيرسيفيرانس، باستخدام كاميرا الملاحة اليسرى للمركبة.