تبادل أسرى جديد بين موسكو وكييف وفق اتفاق إسطنبول

أعلنت وزرارة الدفاع الروسية في بيان عن استعادة مجموعة جديدة، اليوم الخميس، من العسكريين الروس كانوا محتجزين لدى الجانب الأوكراني.

وفي المقابل تم تسليم مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى كييف في إطار عملية تبادل أسرى تمت بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، عادت أول دفعة من الجنود الروس ممن تقل أعمارهم عن 25 عاماً من الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف في التاسع من يونيو، تلتها عملية تبادل أخرى في العاشر من الشهر ذاته.

وبحسب البيان: "وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول بتاريخ 2 يونيو، عادت مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف في 12 يونيو، مقابل تسليم مجموعة من الأسرى الأوكرانيين".

وأضافت الوزراة أن العسكريين الروس، الموجودين حاليًا في بيلاروس، يتلقون الرعاية الطبية والدعم النفسي اللازم، على أن يُنقلوا لاحقًا إلى روسيا لاستكمال العلاج وإعادة التأهيل في المنشأت الطبية التابعة لوزارة الدفاع.

ويذكر أن موسكو سلمت كييف 1212 جثة لجنود أوكرانيين في حين استلمت موسكو 27 جثة من جنودها، بالأمس، وفقًا لاتفاقيات إسطنبول.