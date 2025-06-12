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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناجي الشهابي: الرئيس السيسي يتابع "تفاصيل التفاصيل" ويقود المشروعات بنفسه

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى
علي مكي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضرب نموذجا فريدا في المتابعة الدقيقة والعمل الميداني، مشيرا إلى أن حرصه الشديد على حضور الاجتماعات المطولة التي تمتد لساعات طويلة، ومناقشته للتفاصيل الدقيقة لكل مشروع، يضع المسؤولين كافة تحت اختبار دائم.


وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس السيسي لا يكتفي بالتوجيه العام، بل يدخل في عمق الملفات ويتابع كل جزئية بنفسه، ما يلزم رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأن يكونوا على دراية شاملة بكل التفاصيل الدقيقة لمشروعاتهم، لأنهم يعلمون أن الرئيس مطّلع ويتابع لحظة بلحظة.


وأضاف الشهابي أن هذا النموذج القيادي الجاد والحازم خلق حالة من الانضباط داخل مؤسسات الدولة، وأدى إلى دفع عجلة العمل والإنجاز على الأرض بوتيرة غير مسبوقة، خاصة في المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" التي غيرت وجه الريف المصري.


وأكد أن ما يفعله الرئيس السيسي من متابعة لصيقة ليس مجرد إدارة تنفيذية، بل مشاركة فعلية في البناء والإصلاح وتحقيق العدالة التنموية، مشيرًا إلى أن هذه الروح القيادية الصادقة هي التي صنعت الفارق، وجعلت من الحلم واقعًا يلمسه المواطنون.

ناجى الشهابى الرئيس عبد الفتاح السيسى حزب الجيل

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