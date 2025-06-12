رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: لانستطيع مواجهة إيران

أبلغ رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليوم الخميس بإن تل أبيب لا تستطيع مواجهة إيران وحدها حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان يسعى نتنياهو إلى توجيه ضربة عسكرية كبيرة للمنشآت النووية الإيرانية خلال تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

ورفض ترامب عدة مرات تفكير نتنياهو منذ مايو مفضلا استخدام التفاوض بدلا من إشعال المنطقة،وعن إصرار نتنياهو على دخول حرب إيرانية الأسبوع المقبل حسب أيه بي سي نيوز الأمريكية.

كان القرار الأمريكي بالسعي لإنجاح المفاوضات،وحالة فشلها ودخول إسرائيل حرب إيرانية فسوف توفر واشنطن الدعم الاستخباراتي واللوجستي فقط.

في إتجاه آخر حذر المبعوث الأمريكي للسلام بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف إسرائيل من وقوع خسائر بشرية باهظة حالة دخولها الحرب المزعومة.