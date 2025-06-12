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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: لانستطيع مواجهة إيران

رئيس أركان الاحتلال إيال زامير
رئيس أركان الاحتلال إيال زامير
محمد عبد المعز

أبلغ رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليوم الخميس بإن تل أبيب لا تستطيع مواجهة إيران وحدها حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان يسعى نتنياهو إلى توجيه ضربة عسكرية كبيرة للمنشآت النووية الإيرانية خلال تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

ورفض ترامب عدة مرات تفكير نتنياهو منذ مايو مفضلا استخدام التفاوض بدلا من إشعال المنطقة،وعن إصرار نتنياهو على دخول حرب إيرانية الأسبوع المقبل حسب أيه بي سي نيوز الأمريكية.

كان القرار الأمريكي بالسعي لإنجاح المفاوضات،وحالة فشلها ودخول إسرائيل حرب إيرانية فسوف توفر واشنطن الدعم الاستخباراتي واللوجستي فقط.

في إتجاه آخر حذر المبعوث الأمريكي للسلام بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف إسرائيل من وقوع خسائر بشرية باهظة حالة دخولها الحرب المزعومة.

إيال زامير رئيس أركان الاحتلال لا تستطيع مواجهة إيران ضربة عسكرية للمنشآت النووية

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