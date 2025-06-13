جيش الاحتلال: استهدفنا أجهزة طرد مركزي تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم في نطنز الإيرانية

أعلن جيش الاحتلال، أنه استهدف أجهزة طرد مركزي تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم في نطنز الإيرانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية وجوية-سيبرانية استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة في عمق الأراضي الإيرانية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بإستشهاد العميد حاجي زاده قائد قوات الجو فضاء للحرس الثوري في العدوان الصهيوني على إيران.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن الإستشهاد جاء نتيجة العدوان والجريمة الوحشية والإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني اليوم الجمعة، في هجوم على أحد مراكز الحرس الثوري في إيران.