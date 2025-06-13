قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يمزج بين مسيرتها وحضارة مصر.. مديحة حمدي تعلن عن فيلم عن حياتها | خاص
أخبار الوادي الجديد| ميكنة صندوق استصلاح الأراضي.. و107مستفيدين من قرعة تسمين الماشية
ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون وميلوني التصعيد بين إسرائيل وإيران
ما هي صيغة دعاء القنوت ومتى يقال؟.. الإفتاء تحدد كلماته وأفضل وقت له
حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور
طريقة عمل اللحمة بالبرقوق
أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على إيداعه فى دار رعاية.. الخميس
تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
المالية: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو إلى هذا الموعد
هلال سالم: الزمالك يتمتع بشعبية جارفة في الإمارات
فتوح أحمد: الكرة المصرية في أزمة..وسأتقدم بمقترحات تنعش خزينة الزمالك
الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير منشأة لتحويل اليورانيوم في أصفهان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: موقف مصر من التصعيد الإسرائيلي - الإيراني يجسد حكمة الدولة

هشام حسين
هشام حسين
عبد الرحمن سرحان

أعرب النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن دعمه الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدًا أن الموقف المصري يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التهديدات الإقليمية، ويُجسد مسؤولية الدولة تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال حسين إن مصر، بقيادتها الرشيدة، تتعامل مع الأزمات الإقليمية بحكمة واتزان، رافضة منطق التصعيد والانزلاق نحو مواجهات عسكرية غير محسوبة، مشددًا على أن أي اعتداء عسكري أحادي الجانب يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ويهدد بنقل المنطقة إلى مرحلة من الفوضى والانفجار لا تُحمد عقباها.

وأضاف أن مصر لطالما حذّرت من خطورة المساس باستقرار المنطقة، وأنها تواصل أداء دورها التاريخي كدولة داعمة للسلام، وصمام أمان في محيط مضطرب، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط باتجاه التهدئة، ووقف أي ممارسات تهدد أمن الشعوب ومقدّرات الدول.

وختم حسين بالتأكيد على أن وحدة الصف الوطني خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة، هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على أمن مصر واستقرارها، في ظل عالم يموج بالتغيرات والاضطرابات.

هشام حسين مجلس النواب وزارة الخارجية المصرية الخارجية المصرية الهجوم الإسرائيلي على إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء الأحياء لـ2 ثانوي وإضافة مادة "التاريخ الوطني؟|التعليم تكشف الحقيقة

مطار القاهرة

توجيه حكومي.. مطار القاهرة يخلي أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد من المخازن| شاهد

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

الفنانة ملك أحمد زاهر

الدكاترة مش عارفين عندي إيه | ملك زاهر توجّه رسالة مؤثرة لمتابعيها

زلزال

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب السعودية والخليج العربي

ترشيحاتنا

داني دانون

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الهجوم على إيران ضرورة وطنية

أرشيفية

إسرائيل تعلن اعتراض طائرة مسيرة في إيلات

نطنز

الضربة الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية تسبب في أضرار كبيرة

بالصور

حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

طريقة عمل اللحمة بالبرقوق

عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش زي المحلات بخطوات بسيطة

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش

النقابات الفنية تشكر جبار جودي بعد مساعدة إلهام شاهين وهالة سرحان بالعراق

الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان

فيديو

اسما شريف منير

أسما شريف منير: كل ست حرة وعيب نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية

فضل شاكر

الحب وبس .. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه

أنغام

هو انت مين.. أنغام تبدأ حفلها في مدينة الخبر السعودية

نور عمرو دياب

بعد ما غنلها صدقنى خلاص بصوته .. حبيب نور ابنة الهضبة الغامض يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد