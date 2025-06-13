الإصلاح والتنمية: مصر لن تتخلى عن جوهر سياستها في فلسطين

حذّر المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران تُنذر بانفجار إقليمي واسع، مشيرًا إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة كان سببًا رئيسيًا في تصاعد التوترات.

القضية الفلسطينية قضية قومية لمصر

وأكد عبد النبي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن القضية الفلسطينية تمثل لمصر قضية قومية وأخلاقية لا تتأثر بتقلبات السياسات الدولية، موضحًا أن تحذيرات القاهرة المتكررة من توسع دائرة الصراع الإقليمي أثبتت صحتها بعد التطورات الأخيرة.

وشدد على أن الموقف المصري ثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، والسعي الدائم لوقف نزيف الدم وتأمين المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتمسك بحل الدولتين باعتباره المسار الوحيد للسلام العادل والدائم.

المجتمع الدولي يتحمل مسئولياته

وطالب نائب رئيس الحزب، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته، والضغط الفوري على إسرائيل لوقف التصعيد، محذرًا من أن استمرار النهج العدواني يهدد أمن المنطقة برمتها.

واختتم عبد النبي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستبقى "صمام أمان" الشرق الأوسط، داعيًا القوى الكبرى إلى دعم التحرك المصري الجاد قبل أن تنفلت الأوضاع بشكل لا يمكن احتواؤه.