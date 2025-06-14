محاكمة 7 متهمين بـ خلية مدينة نصر.. بعد غد

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الاثنين المقبل 16 يونيو 2025، محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر.

محاكمة 7 متهمين في قضية خلية مدينة نصر

ووجهت للمتهمين في القضية رقم 19782 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، تهمة أنهم في غضون الفترة من عام 2013، وحتي 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وانضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.