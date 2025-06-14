مدبولي يتفقد مدرسة الشهيد رزق بزاوية صقر بالبحيرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدرسة الشهيد رزق بزاوية صقر بمحافظة الجيزة ورافقه وزيرة التنمية المحلية ومحافظة البحيرة وعدد من القيادات .

وكان في استقبل مدبولي طلاب من المرحلة الابتدائية واستقبلوه بنشيد" اهلا شرفتونا واليوم زادت فرحتنا ".

واستمع مدبولي لشرح حول المدرسة وانشطتها واتفقد عدد من الفصول داخل المدرسة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد تفقدمنذ قليل تشغيل مجمع خدمات المواطنين بزاوية صقر بمركز ابو المطامير، بمحافظة البحيرة ورافقه وزيرة التنمية المحلية وجاكلين عازر محافظة البحيرة وقيادات المحافظة.

واستمع مدبولي لشرح حول مجمع الخدمات التكنولوجي بالقرية والخدمات الذي سيقدمها للمواطنين .

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، محافظة البحيرة؛ لتفقد ومتابعة سير العمل بمجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية في عددٍ من القطاعات المختلفة، يُرافقه الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

وقال رئيس الوزراء إن زيارته التي يقوم بها اليوم إلى محافظة البحيرة تأتي في إطار الزيارات المتوالية التي يقوم بها، برفقة زملائه من الوزراء المعنيين، إلى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة وتفقد المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة حياة أهالينا في المحافظات والريف المصري.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارة اليوم إلى محافظة البحيرة تتضمن تفقد ومتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تشمل كذلك تفقد عددٍ من المشروعات المهمة في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل تحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين في شتى المحافظات، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.