احذري العلامات الصامتة .. أعراض مبكرة لسرطان الثدي قد تنقذ حياتك

رغم أن سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء حول العالم، إلا أن اكتشافه مبكرًا قد يرفع فرص الشفاء بنسبة تتجاوز 90%.

أعراض مبكرة لسرطان الثدي

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز العلامات وأعراض سرطان الثدي التحذيرية المبكرة التي قد تكون غير مؤلمة أو واضحة، والتي تستحق الانتباه، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) ومنظمات صحية دولية، مثل: CDC وMayo Clinic، وتشمل ما يلي :

ـ كتلة أو تورّم جديد في الثدي أو تحت الإبط:

غالبًا ما تكون الكتلة صلبة وغير مؤلمة، لكنها قد تكون مؤشراً خطيرًا.

ـ تغيّر في شكل أو حجم الثدي فجأة:

ملاحظة عدم التناسق بين الثديين أو تغيّر ملامحهما من دون سبب.

ـ تجعّد أو ملمس "قشرة البرتقال" في جلد الثدي:

علامة على نوع نادر يُعرف بسرطان الثدي الالتهابي.

ـ تغيّر في شكل الحلمة أو انكماشها للداخل:

خاصة إذا كان التغير جديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى.

ـ إفرازات غير طبيعية من الحلمة (شفافة أو دموية):

مؤشر خطير، لا سيما عند خروجه من حلمة واحدة فقط.

أعراض مبكرة لسرطان الثدي

ـ احمرار أو تقشّر في الجلد حول الحلمة:

قد يدل على داء "باجيت" المرتبط بسرطان الثدي.

ـ ألم مستمر في الثدي أو تحت الإبط:

على الرغم من أن السرطان عادة لا يسبب ألمًا، إلا أن الألم المتكرر يستدعي الفحص.

ـ تورم في الغدد اللمفاوية تحت الإبط أو في الرقبة:

قد يكون دليلاً على انتشار مبكر للمرض.

ـ شعور بثقل مفاجئ في أحد الثديين:

بدون مبرر واضح مثل الحمل أو الدورة الشهرية.

ـ حكة متكررة في منطقة الثدي غير ناتجة عن حساسية أو التهابات جلدية:

غالبًا ما يتم تجاهلها رغم أنها عرض أولي نادر.

أعراض مبكرة لسرطان الثدي

نصائح الأطباء لتجنب الإصابة بسرطان الثدي

ـ لا تنتظري ظهور الألم: فالكثير من الحالات تُكتشف دون الشعور بأي ألم.

ـ افحصي نفسك شهريًا: بعد انتهاء الدورة الشهرية بعدة أيام.

ـ راجعي الطبيب فور ملاحظة أي تغيير: حتى إن كان بسيطًا.

ـ احرصي على إجراء فحص الماموجرام الدوري بعد سن الأربعين أو قبل ذلك إذا كان لديك تاريخ عائلي.

أعراض مبكرة لسرطان الثدي

وفي الغالب العلامات المبكرة لسرطان الثدي ليست دائمًا واضحة أو مؤلمة، لكن ملاحظتها مبكرًا تعني فرصة أكبر للعلاج والنجاة. لذا لا يجب التردد في مراجعة الطبيب عند ملاحظة أي تغيّر مفاجئ وغير مألوف.