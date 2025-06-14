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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يقرر التعاقد مع مستوفي شروط مسابقتي 2023 للأئمة وللعمال

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد شحتة

قرر الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، البدء فورًا في إجراءات التعاقد مع من استوفوا الشروط ومسوغات التعيين من دفعة الإمام محمد عبده للأئمة، كما قرر الوزير البدء على الفور في إجراءات التعاقد مع العمال الذين استوفوا الشروط واجتازوا مسابقة العمال لسنة ٢٠٢٣.

وحرصًا من الوزارة على راحة أبنائها وعلى تمكينهم من تحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي والسكينة النفسية والفكرية وتخفيف الأعباء المادية، فقد قرر الوزير توزيع الأئمة والعمال المتعاقَد معهم كل في محافظته؛ منعًا لأي تشتيت للجهود أو تعسير في أداء أمانة العمل.

جدير بالذكر أن إجراءات التعاقد تستمر هذا الأسبوع من الأحد الموافق ١٦ من يونيو إلى الخميس الموافق ١٩ من يونيو ٢٠٢٥؛ مع تحديد عدد من المحافظات لاستقبال المرشحين للتعاقد منها كل يوم، وذلك وفق التحديد التالي:

أولاً: يوم الأحد (١٥-٦-٢٠٢٥): محافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والإسماعيلية. 
ثانيًا: يوم الاثنين (١٦-٦-٢٠٢٥): محافظات الشرقية والغربية والقاهرة والإسكندرية. 
ثالثًا: يوم الثلاثاء (١٧-٦-٢٠٢٥): الدقهلية والقليوبية ودمياط وشمال سيناء وبني سويف.
رابعًا: يوم الأربعاء (١٨-٦-٢٠٢٥): محافظات سوهاج والمنيا والجيزة والفيوم. 
خامسًا: يوم الخميس (١٩-٦-٢٠٢٥): محافظات قنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد وأسيوط والبحر الأحمر والسويس ومرسى مطروح وبورسعيد وجنوب سيناء. وتهيب الوزارة بالمرشحين من الأئمة والعمال الذين لم يقدموا نتيجة الكشف الطبي المسارعة بإحضار نتيجة الكشف حتى يتسنى إبرام التعاقد معهم.

ومن المنتظر أن يصل عدد الأئمة المقرر التعاقد معهم إلى ٥٣٧ إمامًا إضافة إلى ٣٤ إمامًا من ذوي الهمم؛ أما العمال فسيصل عدد المتعاقَد معهم إلى ٨٤٢ عاملاً إضافة إلى ٤١ عاملا من ذوي الهمم. وبذلك يصل مجموع من ستتعاقد معهم الوزارة هذا الأسبوع إلى ١٤٥٤ إمامًا وعاملاً.

والوزارة إذ تبارك هذا الإنجاز للمرشحين للتعاقد ولأسرهم، فإنها ترجو لهم التوفيق، وتنتظر منهم إتقان العمل والتفاني فيه والإخلاص لوطنهم والدعاء له بتمام العافية والستر والاستقرار والازدهار.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف العمال مسابقة العمال إجراءات التعاقد

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