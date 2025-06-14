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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المصريين بالخارج بالجبهة الوطنية بجنوب سيناء : نهدف لدعم التصدير

ايمن علام امين امانة المصرين بالخارج بالجبهة الوطنية بجنوب سيناء
ايمن علام امين امانة المصرين بالخارج بالجبهة الوطنية بجنوب سيناء
ايمن محمد

 أكد أيمن علام، أمين أمانة شؤون المصريين بالخارج بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، أن الأمانة تضع على رأس أولوياتها دعم الصادرات المصرية، وتنشيط حركة السياحة بجنوب سيناء، وتعزيز الخدمات القنصلية للمصريين المقيمين بالخارج.

جاء ذلك خلال إطلاق الأمانة مبادرة نوعية بتوجيهات من النائب غريب حسان، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، والمستشار محمود سرور، أمين التنظيم.

مبادرة لتعزيز الصادرات الزراعية

كشف "علام" أن المبادرة تهدف إلى تشجيع تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى دول أوروبا، وذلك من خلال إنشاء مركز لوجستي متكامل للجودة والتعبئة والتصدير. 

وأشار إلى وجود دراسات جادة لزيادة الرقعة الزراعية بجنوب سيناء من 70 ألف فدان إلى 500 ألف فدان، بما يدعم تصدير محاصيل مثل:"المانجو - الزيتون -العنب -البلح المجدول - الأعشاب الطبية والعطرية" بالاضافة الى فاكهة سانت كاترين "المشمش - اللوز - الجوز - البندق -بذور البنجر" 

تنشيط السياحة بجنوب سيناء

ولفت "علام" إلى أن أمانة المصريين بالخارج بالجبهة الوطنية بجنوب سيناء ستكثف جهودها للترويج للمنتجعات السياحية الفريدة بالمحافظة، والتي تعد "حلماً" لكل السياح الأوروبيين. وستشارك الأمانة بفاعلية في المؤتمرات والمعارض السياحية الدولية والمحلية لتحقيق هذا الهدف.

تطوير الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

في سياق متصل، شدد "علام" على متابعة الأمانة المستمرة مع السفارات والقنصليات المصرية لزيادة وتحسين الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج. وأوضح أن هناك خططاً لتفعيل الخدمات القنصلية إلكترونياً عبر الإنترنت، لتوفير عناء السفر على المصريين المقيمين في المدن البعيدة عن مقار البعثات الدبلوماسية.

مصر تسير في الاتجاه الصحيح

واختتم "علام" تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح اقتصادياً وسياسياً تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. ونوه إلى أن حزب الجبهة الوطنية يولي اهتماماً كبيراً بقضايا واحتياجات المصريين بالخارج، و يعتبرهم "" للدولة المصرية في الخارج.


 

جنوب سيناء شرم الشيخ المصريين بالخارج دعم التصدير السياحة الخدمات القنصلية

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