إعلامي يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي أمير هشام أن الأهلي على أعتاب المشاركة في حدث تاريخي، وهو المشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، كما أن الفريق سيخوض لقاء الافتتاح مع إنتر ميامي، صاحب الأرض والجمهور، والذي يمتلك لاعبًا من الأعظم على مستوى العالم، وهو ليونيل ميسي.

وقال عبر برنامجه «بلس 90» على شاشة قناة النهار: الأهلي حصل على جانب تسويقي مجاني بعدما تداولت صور لنجومه بجوار ليونيل ميسي، وأصبحت المباراة محط اهتمام العالم، والنادي الأهلي يستحق هذه المكانة بكل تأكيد بصفته صاحب الشعبية الأكبر في مصر وإفريقيا، ووصوله لعدد كبير من البطولات محليًا وقاريًا.

وأضاف: نتمنى التوفيق للنادي الأهلي، وأن يشرف الكرة المصرية ويصنع تاريخًا كبيرًا في المباراة الافتتاحية، خصوصًا لو حقق الفوز على إنتر ميامي الأمريكي، ونحن أصبحنا معتادين على أن الأهلي يشرف الكرة المصرية.

وواصل: الأهلي أصبح يضم قائمة مميزة من اللاعبين، وتم تدعيم الفريق بصفقات قوية، وسبق أن انتقدنا الفريق في بداية الموسم بعدما دخل الموسم بقائمة غير مكتملة، وكانت النتيجة خسارة العديد من الألقاب، لكن حاليًا الفريق أصبح يضم عناصر مميزة.

وأكمل: إنتر ميامي، باستثناء ليونيل ميسي، فريق في المتناول، والأهلي قادر على تحقيق المكسب، والمواجهات القادمة لن تكون سهلة، والفوز في الافتتاح سيمنح الأهلي فرصة كبيرة لتحقيق الصعود لدور الـ16.

وطبقًا للمعلومات الواردة إلينا فإن التشكيل الأقرب للأهلي: الشناوي، هاني، بيكهام، ياسر أو أشرف داري، مصطفى العش، حمدي فتحي، إمام عاشور، مروان عطية أو بن رمضان، طاهر محمد طاهر، تريزيجيه، ووسام أبو علي.

وأتم: أتمنى أن يستمتع جمهور الأهلي بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي.