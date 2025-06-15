طقس الأحد.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة واضطراب الملاحة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 يونيو 2025، على أنحاء المحافظات والمدن المصرية كافة.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر .

شبورة مائية على هذه المناطق

كما أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية من (4 : 8 صباحًا) قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

اضطراب في الملاحة:

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من ( 50: 60)كم/ س وارتفاع الأمواج من (2: 3)متر.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 37 22

6 اكتوبر 37 22

بنها 35 23

دمنهور 34 21

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 35 22

المنصورة 35 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 35 22

دمياط 30 23

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 36 23

السويس 35 22

العريش 30 22

رفح 30 21

رأس سدر 35 22

نخل 34 16

كاترين 32 12

الطور 34 24

طابا 34 23

شرم الشيخ 40 30

الاسكندرية 28 20

العلمين 28 19

مطروح 28 20

السلوم 28 21

سيوة 35 21

رأس غارب 37 26

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 27

حلايب 34 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 34 25

الفيوم 36 23

بني سويف 37 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 40 25

قنا 40 24

الأقصر 41 26

أسوان 43 27

الوادى الجديد 40 27

أبوسمبل 42 26