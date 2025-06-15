بأسلوب المغافلة.. حبس عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالزاوية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام علي زمة التحقيقات، لاتهامة بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بأسلوب "المغافلة".

تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل “له معلومات جنائية”، بدائرة قسم شرطة الزاوية، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

يأتي ذلك فى إطار مكافحة الجريمة، وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.