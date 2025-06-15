1829طالبًا وطالبة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة بالوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ، صباح اليوم الأحد الموافق 15 يونيو، فى 10 لجان امتحانية موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة، لضمان توفير بيئة آمنة تعزز من انضباط سير العملية الامتحانية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 1829 طالبًا وطالبة، موزعين بواقع 1274 طالبًا بالشعبة العلمية (علوم)، و90 طالبًا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و465 طالبًا في الشعبة الأدبية، حيث يؤدون اليوم اختباري مادة التربية الدينية و التربية الوطنية، على أن تنطلق الامتحانات في المواد الأساسية بداية من يوم الأحد القادم.

أوضح الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية وفقًا للضوابط المعتمدة، وتزويدها بكافة الاحتياجات اللوجستية والفنية، مع تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين بكافة سبل الراحة.