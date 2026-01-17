رئيس جهاز 6 أكتوبر يقود حملة مكبرة بالقطاع الشمالي .. صور

أجرى المهندس محمد عادل، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، جولة تفقدية موسعة بالقطاع الشمالي للمدينة، للوقوف على الاحتياجات الفعلية للسكان ومتابعة مستوى الخدمات والمرافق على أرض الواقع.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التواجد الميداني الفعال، وسرعة الاستجابة لمتطلبات السكان، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

وخلال الجولة، رصد المهندس محمد عادل وجود عدد (٢) شونة مخالفة تعمل بدون تصريح قانوني، وعلى الفور أصدر سيادته تعليمات مشددة بإزالتها.

وعلى الفور، تحرك رجال أمن الجهاز وإدارات الأحياء والإشغالات، حيث تم تنفيذ الإزالة بالكامل ومصادرة المعدات المخالفة، تأكيداً على هيبة القانون.

ووجه رئيس الجهاز السادة نواب رئيس الجهاز كلا فيما يخصه باستمرار تكثيف عمليات المتابعة والرصد الميداني على مدار الساعة، وإزالة أي تعديات أو إشغالات في "مهدها" قبل تفاقمها، والتأكيد على بقاء فرق الطوارئ والإشغالات في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي خروج عن القانون.

وأكد المهندس محمد عادل أن الجولة استهدفت أيضاً تحديد الأولويات العاجلة لتطوير القطاع الشمالي، مشيراً إلى أن الجهاز لن يسمح بوجود أي نشاط عشوائي يعيق حركة التنمية أو يؤثر على راحة المواطنين، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الإسكان في الارتقاء بمستوى المدن الجديدة.