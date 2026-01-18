«الإعلاميين» تُعلن رسميًا فتح باب الحجز لمشروع «سكن مصر الإنتاج الإعلامي».. الشروط وآليات التقديم

أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، إلى أعضاء النقابة، التفاصيل الكاملة الخاصة بطرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع سكن مصر الإنتاج الإعلامي، وذلك في إطار حرص النقابة على توفير خدمات اجتماعية وسكنية متميزة تواكب احتياجات الأعضاء وتدعم استقرارهم.

ويأتي هذا الطرح بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بنظام الاستلام الفوري، وداخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات.

أولًا: موقع المشروع ومواصفاته

يقع المشروع بمدينة حدائق أكتوبر ويتميز بتخطيط عمراني حديث، وعمارات سكنية منظمة، وشبكة طرق داخلية، ومساحات خضراء، بما يحقق بيئة سكنية آمنة ومتكاملة لأعضاء النقابة؛وتبلغ مساحة الوحدة 115 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام.

ثانيًا: السعر ونظم السداد

سعر المتر: 16,900 جنيه.

مقدم الحجز:

20% من إجمالي قيمة الوحدة

1% مصاريف إدارية

0.5% مجلس أمناء

ويتم سدادها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

عند الاستلام:

10% من قيمة الوحدة

بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بنسبة 8% من قيمة الوحدة.

التقسيط:

70% من قيمة الوحدة تُسدد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لأسعار الفائدة المعلنة بالبنوك المعتمدة، مضافًا إليها 2% لوزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

أول قسط يستحق بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

سعر استمارة التقديم: 500 جنيه + 0.25% مصاريف إدارية عن كل وحدة.

ثالثًا: شروط التقديم

وشددت نقابة الإعلاميين على توافر الشروط التالية في المتقدمين:

أن يكون المتقدم عضوًا مقيدًا بنقابة الإعلاميين لمدة لا تقل عن عام كامل، ويحمل بطاقة عضوية سارية.

عدم سبق تخصيص وحدة سكنية من نقابة الإعلاميين أو وزارة الإسكان للعضو أو لأسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القُصّر).

الالتزام بعدم التصرف في الوحدة (بيع – تنازل – إيجار) إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الاستلام أو سداد كامل قيمة الوحدة.

رابعًا: آليات ومواعيد التقديم

يبدأ التقديم اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، ولمدة أسبوعين فقط، وذلك بمقر نقابة الإعلاميين الرئيسي الكائن بـ(2 شارع الزعيم غاندي– جاردن سيتي – بجوار السفارة الإيطالية)، مع التأكيد على أن تخصيص الوحدات يتم بأسبقية الحجز.

وتؤكد نقابة الإعلاميين، استمرارها في العمل على توفير مشروعات خدمية وسكنية تحقق الاستقرار الاجتماعي لأعضائها، وتدعم دور الإعلامي المصري .