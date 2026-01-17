قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر مع حسام حسن يتقدم 4 مراكز في تصنيف الفيفا
تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني
بن غفير : أدعو نتنياهو لإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للعودة إلى الحرب بقوة في غزة
وست هام يُكبد توتنهام الهزيمة التاسعة بالبريميرليج هذا الموسم
خامنئي: أخمدنا التمرد.. ويجب على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية
وظائف خالية بروتب 8 ألف جنية.. قدم الآن
تشيلسي يهزم برينتفورد بثنائية ويتقدم للمركز السادس بالبريميرليج
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي وهدان ومشهور بالصف
للمباراة الرابعة على التوالي.. ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان تطوير كابريتاج حلوان
الزمالك في ورطة.. 3 خسائر عقب إنتقال ناصر ماهر إلي بيراميدز
محمد نور يحصل على ساعة نادرة بكسوة الروضة الشريفة: موجود منها 30 واحدة فقط في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الإعلامية لما جبريل تقدم تغطية حفل joy awards بالرياض

لما جبريل
لما جبريل
تقى الجيزاوي

تستعد اليوم الإعلامية لما جبريل لتقديم حفل جوائز joy awards وذلك بعد مغادرتها قناة اكسترا نيوز خلال الأيام الماضية.

وانطلق حفل جوائز Joy Awards 2026 منذ قليل فى ANB Arena ضمن فعاليات موسم الرياض.

 وحفل جوائز joy awards يعتبر من الليالي الفنية المنتظرة والتى تحتفى بأبرز نجوم وصناع التأثير فى العالم العربى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

مرحلة التصويت الرسمية للجوائز joy awards 2026

كانت اقيمت منذ أسابيع قليلة مرحلة التصويت الرسمية للجوائز  وبالفعل تم الكشف عن القائمة الكاملة للمرشحين فى مختلف الفئات والتى تضم نخبة من نجوم السينما والدراما والموسيقى والرياضة وصناع المحتوى.

وكان شارك مستشار هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو تتحدث فيه المصممة كارولين شوبارد عن تفاصيل التصميم، وكتب معلقاً: كارولين شوبارد تكشف قصة التصميم الجديد لجوائز حدث جوي اووردز 2026، 7 أيام تفصلنا على الاحتفال بصناع الترفيه .

وكانت اعربت شوبارد في مقطع الفيديو عن سعادتها بالمشاركة في تصميم الكأس قائلة: “يشرفني أن أساهم كمصمم في تصميم كأس جوائز جوي. استلهمنا التصميم من أعمال سابقة، وحرصنا على الالتزام بقواعد المهرجان”.

وتابعت: “ الكأس على شكل صقر، لأنه طائر ملكي مهيب، بكل قوته وقدرته وحركته كان من المهم أن نعطيه شكل صقر متحرك، لا ثابت وبدأت عملية التصميم في مايو أستغرق صنع كل كأس حوالي 70 ساعة ، مؤكدة: أن الجوائز مطلية بذهب عيار 18 قيراطاً وذلك باستخدام ذهب منتج من مصادر مستدامة، وتتميز بعيون من العقيق الأسود الصغير”.

الإعلامية لما جبريل حفل جوائز Joy awards

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

منتخب مصر

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

مسجد

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

قافلة طبية

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

بالصور

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

ماذا يفعل تناول الحلاوة الطحينية بسكر الدم والكوليسترول؟ .. نتائج مفاجئة

فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

