الثلاثاء .. انطلاق دورة الخط العربي المجانية للأطفال بالمركز الثقافي بطنطا

يشهد المركز الثقافي بمدينة طنطا، برئاسة عزة عادل مديرة المركز ، توافد اعداد كبيرة من أطفال محافظة الغربية للمشاركة في فعاليات ورشة الخط العربي، المجانية والتي يتم تنظيمها سنوياً خلال الاجازة الصيفية لتنمية قدرات الأطفال في الكتابة وفنون الخط العربي واكتشاف المواهب الصغيرة والشابة.

جهود محافظ الغربية

ومن جانبه، أكد خبير الخطوط الفنان حامد فرج، والمشرف العام علي الدورة أن الهدف من إقامتها هو صقل المهارات الفنية للأطفال وتنمية مهارات الكتابة وفنون الخط العربي لديهم خلال اللإجازة الصيفية.

مضيفاً أن الدورة يتم إقامتها للعام الخامس علي التوالي مجاناً وبدون أي مقابل.

دعم الأسر والعائلات

مشيرا إلى أن باب التقديم لورشة الخط العربي مفتوح حتي يوم الثلاثاء القادم وسيتم عمل اختبار قياس مستوي للمتقدمين وسيتم تقسيمهم علي مجموعات كل مجموعة يومين أسبوعياً.