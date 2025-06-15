فورد F-150 لوبو البيك أب بتحديثات للمدن.. صور

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد F-150 لوبو موديل 2025، وتنتمي F-150 لوبو لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

فورد F-150 لوبو موديل 2025

كما أن سيارة فورد مافريك لوبو عبارة عن سيارة أداء مخصصة لسباقات السيارات، وسيارة فورد F-150 لوبو مصممة لتكون سيارة مدن متينة ذات مظهر أكثر عدوانية .

محرك فورد F-150 لوبو موديل 2025

فورد F-150 لوبو موديل 2025

تستمد سيارة فورد F-150 لوبو موديل 2025 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5000 سي سي، وتنتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 410 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورد F-150 لوبو موديل 2025

زودت سيارة فورد F-150 لوبو موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام التعليق يعمل على خفض الجزء الخلفي من الشاحنة بمقدار بوصتين لمظهر رياضي، وبها صندوق خلفي قصير، وتتميز لوبو بمجموعة هيكل من عشر قطع، وبها شبك سفلي عريض أسود لامع، وشبك علوي فريد مع غطاء الإضاءة الأبيض المميز نفسه المستخدم في مافريك لوبو، وتتشابه سيارتا F-150 ومافريك لوبو في بعض الجوانب ولكنهما مختلفتان في التصميم.

فورد F-150 لوبو موديل 2025

وتم استبدال لون الهيكل والكروم بـ سيارة فورد F-150 لوبو موديل 2025 بألواح وتفاصيل سوداء لامعة، وبها فتحات غطاء المحرك، وعادم مزدوج، وبها عجلات سوداء لامعة فريدة مقاس 22 بوصة، وأزالت فورد الشعار من الباب الخلفي لأن عملاء الشاحنات العادية غالبًا ما يحذفون الشعارات، فكان ذلك بمثابة إشارة إلى رغبتهم في مظهر أنيق، وتم وضع الشعار المكتوب فقط على حافة الرفارف.

فورد F-150 لوبو موديل 2025

ويوجد بـ سيارة فورد F-150 لوبو موديل 2025 ايضا، نظام دفع رباعي أوتوماتيك محسن بسرعتين، وغطاء محرك تريمور، ومصابيح خلفية جديدة، وبها عادم مزدوج سهل الفك، وشبك سفلي في المقدمة مفتوح لتلبية احتياجات التبريد.

فورد F-150 لوبو موديل 2025

تمتلك سيارة F-150 لوبو موديل 2025 خمسة ألوان خارجية، أي أقل من طراز STX العادي، ولكن أكثر بلون واحد من طراز مافريك لوبو، وتتميز بلونها الأحمر السريع، المستوحى من تاريخ شاحنات F-150 الحمراء.