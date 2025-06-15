قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة تُحذر واشنطن: لا بديل عن التهدئة في الشرق الأوسط وحلول سياسية لأزمات الإقليم
إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية
كومان يسجل أول أهداف كأس العالم للأندية 2025
حصيلة النزاع الإيراني الإسرائيلي ترتفع.. 406 قتلى و654 جريحًا في إيران
لماذا أجر صلاة العصر أكثر الصلوات الخمس؟.. 3 أسباب لا تعرفها
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد
دبلوماسية في الميدان.. الخارجية: نتابع ونراقب أوضاع الجالية المصرية في إيران
تحفظ من مجلس الزمالك على التعاقد مع صفقات كبار السن
بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
بوتين ينقل تحذير ترامب للمرشد الإيراني
قائد الحرس الثوري الجديد: لن يكون هناك مكانا آمنا للإسرائيليين وسيشاهدون الجحيم الليلة
تحت عباءة طهران .. الشاباك يكشف شبكة تجسس إسرائيلية لصالح إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد F-150 لوبو البيك أب بتحديثات للمدن.. صور

فورد F-150 لوبو موديل 2025
فورد F-150 لوبو موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد F-150 لوبو موديل 2025، وتنتمي F-150 لوبو لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

فورد F-150 لوبو موديل 2025

كما أن سيارة فورد مافريك لوبو عبارة عن سيارة أداء مخصصة لسباقات السيارات، وسيارة فورد F-150 لوبو  مصممة لتكون سيارة مدن متينة ذات مظهر أكثر عدوانية .

محرك فورد F-150 لوبو موديل 2025

فورد F-150 لوبو موديل 2025

تستمد سيارة فورد F-150 لوبو موديل 2025 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5000 سي سي، وتنتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 410 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورد F-150 لوبو موديل 2025

زودت سيارة فورد F-150 لوبو موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام التعليق يعمل على خفض الجزء الخلفي من الشاحنة بمقدار بوصتين لمظهر رياضي، وبها صندوق خلفي قصير، وتتميز لوبو بمجموعة هيكل من عشر قطع، وبها شبك سفلي عريض أسود لامع، وشبك علوي فريد مع غطاء الإضاءة الأبيض المميز نفسه المستخدم في مافريك لوبو، وتتشابه سيارتا F-150 ومافريك لوبو في بعض الجوانب ولكنهما مختلفتان في التصميم.

فورد F-150 لوبو موديل 2025

وتم استبدال لون الهيكل والكروم بـ سيارة فورد F-150 لوبو  موديل 2025 بألواح وتفاصيل سوداء لامعة، وبها فتحات غطاء المحرك، وعادم مزدوج، وبها عجلات سوداء لامعة فريدة مقاس 22 بوصة، وأزالت فورد الشعار من الباب الخلفي لأن عملاء الشاحنات العادية غالبًا ما يحذفون الشعارات، فكان ذلك بمثابة إشارة إلى رغبتهم في مظهر أنيق، وتم وضع الشعار المكتوب فقط على حافة الرفارف.

فورد F-150 لوبو موديل 2025

ويوجد بـ سيارة فورد F-150 لوبو موديل 2025 ايضا،  نظام دفع رباعي أوتوماتيك محسن بسرعتين، وغطاء محرك تريمور، ومصابيح خلفية جديدة، وبها عادم مزدوج سهل الفك، وشبك سفلي في المقدمة مفتوح لتلبية احتياجات التبريد.

فورد F-150 لوبو موديل 2025

تمتلك سيارة F-150 لوبو موديل 2025 خمسة ألوان خارجية، أي أقل من طراز STX العادي، ولكن أكثر بلون واحد من طراز مافريك لوبو، وتتميز بلونها الأحمر السريع، المستوحى من تاريخ شاحنات F-150 الحمراء.

فورد F 150 لوبو موديل 2025 محرك فورد F 150 مواصفات فورد F 150 لوبو لوبو موديل 2025 السيارات البيك أب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026

سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة.. اعرف المواصفات

هواتف جوجل بيكسل

بعد تحديث أندرويد 16.. هواتف جوجل بيكسل Pixel تثير الجدل| فما القصة؟

بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

سعر بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

بالصور

صدمة لعشاق شوكولاتة دبي.. حشوة مغرية بمواد مسرطنة تهدد حياتك

أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها

معلومات لا تعرفها عن الصدمة التحسسية.. مبالغة في رد الفعل تؤدي للوفاة

ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟

ممتنة .. أول تعليق من روبي بعد حفلها بالجامعة الأمريكية

روبي
روبي
روبي

نشرة المرأة والمنوعات| طبيبة تكشف فوائد غير متوقعة للفسيخ.. ما لا تعرفه عن إصابة إمام عاشور ومدة تعافيه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

هجمات الموساد

تخطيط مدروس من سنين.. كيف نفذ الموســ.اد هجمــ.ات الكيان على إيران؟

رشوان توفيق وياسمين عبد العزيز

حلمت بيها بعد الفجر.. رشوان توفيق يروى رؤيا غريبة لياسمين عبد العزيز في منامه

ايمان عبد اللطيف

أسعار البصل.. هل يصل سعر الكيلو لـ 100 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد