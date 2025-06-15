الديهي: مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الظلم الواقع اليوم على الأرض الفلسطينية لا يمكن أن تُشارك فيه مصر بأي شكل، متابعًا "حتى إذا وقّعت إسرائيل اتفاقات تطبيع، فلن تنعم بالسلام دون قيام دولة فلسطينية. هذا موقف واضح لا يرتبط بشخص الرئيس فقط، بل بأمة بأكملها تقف خلف هذا المبدأ."

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، ولا يقبل المزايدة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، قيادة وشعبًا، ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم، أن مصر تقف قلبًا وقالبًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، مضيفًا: "نحن دولة، حكومة، معارضة



وأضاف: "أقولها للتاريخ ولله والوطن ولنفسى ولأبنائي، لولا موقف مصر الذي أعلنته ووقفت عليه بقوة – لا للتهجير، لا للتصفية – لما بقيت القضية حية بهذا الشكل."

