المشدد 10 سنوات لـ سوداني خلص علي والدته بشوكة في مصر القديمة

قضت محكمة مستأنف جنايات شمالي القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتخفيف عقوبة المتهم بقتل والدته باستخدام شوكة بمصر القديمة للسجن المشدد 10 سنوات.

وجاء في أمر إحالة في القضية رقم 315 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مصر القديمة والمقيدة برقم 1556 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة الكلية، أن النيابة العامة تتهم "م . ع " 38 عاما مهندس حاسب آلي سوداني الجنسية، لأنه في يوم 2024/1/10 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطي جواهر الميثامفيتامين والأمفيتامين مشتقات فينيئيل أمين الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم، قتل المجني عليها والدته من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استل سلاحًا أبيض- وباغتها به طعنًا محدثًا إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي أودت بحياتها حتى تيقن من حتمية بلوغه مقصده قتلًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أقوال الشاهد " مؤمن .م " أقرّ بأن المجني عليها أخبرته بأن نجلها احتجزها، فتوجه إليها وما أن أبصرها حتى أبلغته بطعن المتهم إياها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، مؤكدا اعتياد المتهم على تعاطي المواد المخدرة.