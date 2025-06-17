طريقة عمل المكرونة بالتونة اللذيذة

اذا كنتي تودين تقديم اكلات سهلة إليك طريقة عمل المكرونة بالتونة بمذاق لذيذ:

المكونات:

نصف كيلو مكرونة (أي نوع تفضلينه: سباجيتي أو قلم)

علبة تونة مصفاة من الزيت

2 ملعقة كبيرة زيت (يفضل زيت زيتون)

بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

حبة فلفل أخضر أو ألوان مقطعة مكعبات (اختياري)

2 ثمرة طماطم مبشورة أو كوب عصير طماطم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون (اختياري)

رشة شطة (حسب الرغبة)

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:

سلق المكرونة:

في قدر به ماء مغلي وملح، اسلقي المكرونة حتى تنضج، ثم صفيها وضعيها جانباً.

تحضير الصوص:

في مقلاة على نار متوسطة، ضعي الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبيه حتى تظهر رائحته.

أضيفي الفلفل وقلبيه دقيقتين، ثم أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم.

تبّلي بالملح والفلفل والكمون والشطة واتركي الصلصة تغلي 5-7 دقائق حتى تتسبك.

إضافة التونة:

أضيفي التونة المصفاة إلى الصلصة وقلبيها برفق حتى تسخن وتندمج مع الصوص (حوالي 3 دقائق فقط).

خلط المكرونة:

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وقلّبي جيدًا حتى تتغلف بالصوص تمامًا.

التقديم:

قدمي المكرونة ساخنة، وزيني بالبقدونس المفروم إذا رغبتِ.

نصيحة:

يمكن إضافة زيتون أسود أو ذرة حلوة لزيادة الطعم.

لو تحبين طابع كريمي، ممكن تضيفي ملعقة قشطة أو جبن كريمي مع الصلصة.