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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: بنسبة نجاح 90.1 ٪.. المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلن أسماء الأوائل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

 بنسبة نجاح 90.1 ٪ .. محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 بنسبة نجاح بلغت   90.01 %، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 5153 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم 4643  طالبا وتغيب 26 طالبًا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية 93 ٪ والمكفوفين 100%.

قدم الزملوط التهنئة هاتفيا لأوائل المحافظة البالغ عددهم 10 طلاب، حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية، كما حَرِص على تهنئة أولياء أمورهم، تقديرًا لجهودهم في تفوق أبنائهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح و التفوق في مسيرتهم التعليمية.


أوائل الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 90.1٪، وحرص على تهنئة الطلاب الأوائل هاتفيًا تقديرًا لتفوقهم، حيث حصل جميعهم على الدرجة النهائية (280 من 280).

وفيما يلي قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد:

_ سارة صقر محمد صقر – إدارة بلاط التعليمية – مدرسة بلاط الإعدادية.

_ كيرلس منصور سعيد شحاته – إدارة الحارجة التعليمية – مدرسة الشهداء الإعدادية.


_ أويس محمود خالد يوسف – إدارة الخارجة التعليمية – مدرسة الشهداء الإعدادية.

_ جني صبري محمود جمال _ إدارة الخارجة التعليمية _ مدرسة الشهداء الاعدادية

_ فيصل محمود فيصل فهمي  – إدارة الخارجة التعليمية – مدرسة الخارجة الرسمية للغات.


_ شمس أحمد سيد إمام – إدارة الداخلة التعليمية – مدرسة الهنداوي الإعدادية.


_ محمد حازم محمد عبد الله – إدارة الداخلة التعليمية – مدرسة الغرغور الإعدادية.


_ منة الله سمير طاهر محمود – إدارة الداخلة  التعليمية – مدرسة الصديق الإعدادية.


_ حلا خالد محمد عبد الله – إدارة الداخلة التعليمية – مدرسة القصر الإعدادية.


_ حلا محمد عز الدين صالح  – إدارة الخارجة التعليمية – مدرسة الرسمية المتميزة .

وتؤكد المحافظة دعمها الكامل للتفوق والتميز التعليمي، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق تعليم عالي الجودة لأبناء الوادي الجديد.


الأولى على الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد: مذاكرتي للدروس ودعاء أمي سبب تفوقي

أكدت منة الله سمير طاهر الحاصلة علي المركز الأول بالشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد  لـ صدى البلد، أنها كانت تتوقع الحصول علي المركز الأول، وذلك لحرصها علي استذكار دروسها اولا بأول من بداية العام الدراسي وحتى نهايته.

وأضافت منة الله أن ما تحقق هو توفيق الله ولوقوف والدتها بجانبها طوال العام الدراسي ودعائها لها فضلا عن مساندة والدها لها فهذا كان السبب الرئيسي في حصولها علي المركز الأول.

وتابعت انها فوجئت بمحافظ الوادي الجديد يتصل بها ويهنأها بحصولها علي المركز الأول علي مستوي المحافظة.

وأضافت انها تهدي نجاحها لوالديها نظرا لوقوفهما وتشجيعهم لها طوال العام الدراسي .

ووجهت رسالة للطلاب أنه من جد وجد ولكل مجتهد نصيب وعلي كل طالب أن يضع نصب عينيه هدفا ويسعى أن يحققه ولا يعبأ باي كلام سلبي يعطل مسيرته.

كان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اعتمد اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٩٠.١ %،

جاء ذلك بحضور ،حنان مجدي، نائب المحافظ، و الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٥١٥٣ طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٦٤٣ طالبًا وتغيب ٢٦ طالبًا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية ٩٣ ٪ والمكفوفين ١٠٠%.

وقدّم الزملوط، التهنئة هاتفيًا لأوائل المحافظة البالغ عددهم ١٠ طلاب، حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية، كما حَرِص على تهنئة أولياء أمورهم، تقديرًا لجهودهم في تفوق أبنائهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية علي استذكار دروسها اولا بأول من بداية العام الدراسي وحتى نهايته.

وأضافت منة الله أن ما تحقق هو توفيق الله ولوقوف والدتها بجانبها طوال العام الدراسي ودعائها لها فضلا عن مساندة والدها لها فهذا كان السبب الرئيسي في حصولها علي المركز الأول.

وتابعت انها فوجئت بمحافظ الوادي الجديد يتصل بها ويهنأها بحصولها علي المركز الأول علي مستوي المحافظة. 

وأضافت انها تهدي نجاحها لوالديها نظرا لوقوفهما وتشجيعهم لها طوال العام الدراسي .

ووجهت رسالة للطلاب أنه من جد وجد ولكل مجتهد نصيب وعلي كل طالب أن يضع نصب عينيه هدفا ويسعى أن يحققه ولا يعبأ باي كلام سلبي يعطل مسيرته.

كان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اعتمد اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٩٠.١ %،

جاء ذلك بحضور ،حنان مجدي، نائب المحافظ، و الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٥١٥٣ طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٦٤٣ طالبًا وتغيب ٢٦ طالبًا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية ٩٣ ٪ والمكفوفين ١٠٠%.

وقدّم الزملوط، التهنئة هاتفيًا لأوائل المحافظة البالغ عددهم ١٠ طلاب، حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية، كما حَرِص على تهنئة أولياء أمورهم، تقديرًا لجهودهم في تفوق أبنائهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية.

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