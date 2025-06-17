شركة OpenAI تفوز بعقد دفاعي أمريكي بقيمة 200 مليون دولار

حصلت شركة أوبن إيه آي OpenAI على عقد بقيمة 200 مليون دولار لتزويد وزارة الدفاع الأمريكية بأدوات الذكاءالاصطناعي.

وأعلنت الوزارة عن العقد الذي يمتد لعام واحد يوم الاثنين، بعد أشهر من إعلان OpenAI تعاونها مع شركة Anduril الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع لنشر أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة "لمهام الأمن القومي".

وقالت وزارة الدفاع: "بموجب هذا العقد، ستطور الشركة نماذج أولية لقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمواجهةتحديات الأمن القومي الحرجة في كل من مجالات الحرب والمؤسسات".

ويُعدّ هذا أول عقد مع OpenAI يُدرج على موقع وزارة الدفاع الإلكتروني.

وقال سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في مناقشة مع عضو مجلس إدارة OpenAI والرئيس السابق لوكالة الأمن القومي بول ناكاسوني، في فعالية بجامعة فاندربيلت في أبريل: "يتعين علينا أن نشارك في مجالات الأمن القومي، ونحن فخورون بذلك ونريد حقاً المشاركة".

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع أن العقد مُبرم مع شركة OpenAI Public Sector LLC، وأن العمل سيُنفذ في الغالب في منطقة العاصمة الوطنية، التي تشمل واشنطن العاصمة، وعدة مقاطعات مجاورة في ولايتي ماريلاند وفرجينيا.

في الوقت نفسه، تعمل OpenAI على بناء قدرات حوسبة إضافية في الولايات المتحدة.

في يناير، ظهر ألتمان إلى جانب الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض للإعلان عن مشروع Stargate بقيمة 500 مليار دولار لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.