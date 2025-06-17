أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 17-6-2025

شهدت أسعار مواد البناء في مصر، حالة من التباين مطلع يونيو الجاري.

ونستعرض أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للمصانع الحديد والأسمنت والأسمنت الأبيض الجبس.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم:

سجل سعر الطن نحو 38.500 جنيه من حديد عز اليوم.

بلغ سعر الطن نحو 37.850 جنيها من حديد بشاي اليوم.

وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين اليوم.

وبلغ سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو اليوم.

وبلغ سعر الطن نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب اليوم.

كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب اليوم.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي اليوم

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان اليوم.

وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

أسمنت السويدي: سعر الطن 4272 جنيها اليوم.

أسمنت حلوان: سعر الطن 4150 جنيها اليوم.

أسمنت السويس: سعر الطن 4160 جنيهًا اليوم.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 4150 جنيها اليوم.

أسمنت سيناء: سعر الطن 4115 جنيها اليوم.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4872 جنيها في يونيو الحالي.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيه اليوم.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5550 جنيها اليوم الإثنين.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4872 جنيها اليوم الإثنين



أسعار الجبس اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر خلال شهر يونيو الجاري، وتراوحت بين 1560 و1447 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها.