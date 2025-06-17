مدبولي: مصر لديها اللوجستيات الحديثة للوصول إلى أسواق العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان تنامي حجم السوق المصرية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والقارة الافريقية والدول العربية وامريكا ليصل الي اكثر من ٣ مليار مستهلك دون جمارك لاقتا ان مصر لديها اللوجستيات الحديثة للوصل لهذه الأسواق .

وأضاف مدبولي خلال كلمته في منتدي رجال الاعمال المصري الصربي ان التعاون المشترك لا يتضمن الصادرات السلعية فقط وانما يتجاوز اللوجستيات والخدمات والسياحة ومجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في افريقيا وإعادة اعمار دول الجوار .

وأشار إلى أن نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وانشاء مدن الجيل الرابع هو الأهم لمعاونة صربية في استعدادات استقبال معرض اكسبو٢٠٢٧

وأشار إلى أن مصر سعت لاستقبال هذا التعاون بينها وبين دول العالم عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والاجرائية لتيسير مناخ الاستثمار حيث تم اطلاق الرخصة الذهبية لتيسير علي المستثمرين ووثيقة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وغيرها من المبادرات الداعمة لقطاع الخاص