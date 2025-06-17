نصب على مواطنين.. القبض على مالك كيان تعليمي بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان – استمارات تسجيل التحاق بالكيان) وأقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان غير المرخص بهدف تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.