القبض على عصابة سرقة دراجات نارية ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية ببنى سويف.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين ببنى سويف بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.