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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل التوفيق لـ حلمي طولان..حسن المستكاوي يعلق على تصريحات جهاز المنتخب

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
يارا أمين

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على تصريحات الجهاز الفني للمنتخب الوطني، حول الأسماء المرشحة للانضمام للفريق.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "منتخب مصر أو منتخب كأس العرب الذي سيشارك في البطولة العربية في قطر خلال ديسمبر المقبل اسم افضل كثيرا من تسميته " منتخب المحليين “ او الثاني او ب . وهو في النهاية منتخب يمثل مصر . وتلك الاسماء المحليين أو ب أو الثاني كانت تبدو كأنها اعتذار مسبق عن النتائج وتسبب إحباطاً للجمهور وللاعبين وللجهاز الفني، ‏أشير هنا أن كأس العرب تمثل أهمية حقيقية لجماهير الكرة المصرية، كل التوفيق للكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق ولجهازةً المعاون وللاعبين”.

لاعبين مرشحين للانضمام لمنتخب "كأس العرب"

ومن ناحية أخرى أكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يشارك في بطولة كأس العرب بقطر في ديسمبر المقبل بقيادة الكابتن حلمي طولان أنه لا يوجد حالياً أسماء مرشحة للانضمام للفريق.

وأكد الكابتن حلمي طولان المدير الفني والمتحدث باسم المنتخب  المشارك في بطولة كأس العرب أن ترديد أسماء لاعبين في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة، ولم يتطرق الجهاز الفني في هذه المرحلة لمناقشات من هذا النوع، مضيفا أن الأمر سابق لأوانه، حيث أن جميع الأندية تخضع لفترة  راحة سلبية وبالتالي فإن فترات متابعة اللاعبين ستبدأ مع انطلاق مسابقة الدوري للموسم 25- 26.

وقال طولان أن هناك اتفاقاً بين الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب والاتحاد المصري لكرة القدم يقضي بأن الأولوية في اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني الأول ، بحيث يختار المنتخب الأول أولاً مَن يشاء من اللاعبين في قائمته و يعقب ذلك إعلان قائمة المنتخب المشارك في كأس العرب خلال الفترات الإعدادية التي تسبق البطولة ، مشيراً إلى أن الباب مفتوح للجميع لتمثيل الكرة المصرية.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب أن العمل داخل الاتحاد المصري لكرة القدم يجري وفق نظام محدد في إطار عمل جماعي يخدم الكرة المصرية ، مشيداً بالروح التي تسود جميع الأجهزه الفنية للمنتخبات الوطنية والتي لديها هدف واحد وهو الدفاع عن ألوان منتخب مصر في كافة المحافل الدولية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني المشارك في كاس العرب قد عكف خلال الفتره الماضيه التي تزامنت مع الأجندة الدولية على متابعة المنتخبات التي أوقعتها القرعة في مجموعة واحدة مع منتخب مصر في كأس العرب وهي منتخبات الأردن والإمارات انتظاراً للفريق الثالث من بين منتخبي الكويت وموريتانيا

حسن المستكاوي فيسبوك كأس العرب حلمي طولان المستكاوي

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