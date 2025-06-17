إسماعيل تمر يجهّز لـ قنبلة الموسم الفني العربي .. شاهد

أعلنت احدى الشركات الفنية الرائدة في مجال الإنتاج الفني، عن انضمام النجم السوري إسماعيل تمر رسميًا إلى قائمة النجوم الذين تم التعاقد معهم لاستكمال رؤيتها الفنية التي تهدف الى إثراء الساحة الفنية بعدد من الأعمال الراقية التي تعيدنا الى أيام الزمن الجميل.

ووقع اسماعيل تمر عقدا فنيا برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة.

ويأتي هذا التعاون الفني بعد سلسلة من النجاحات التي حققها إسماعيل تمر على المستويين الغنائي والتمثيلي، حيث يُعتبر من النجوم المميزين الذين استطاعوا أن يشقوا طريقهم بثبات في عالم الفن، من خلال الجمع يين الاحساس الصادق والكلمة الهادفة التي حظيت باعجاب عدد كبير من الجمهور العربي.

وعلق اسماعيل تمر على تعاونه الفني مع الشركة قائلا: انضمامي الى هذه الشركة الرائدة، هو نقطة مفصلية في مسيرتي الفنية. وأنا على يقين بأن النتائج ستكون مثمرة، خاصة أن التعاون سيفتح آفاقاً جديدة للعديد من الأعمال الفنية التي سيقدمها بصيغة مختلفة عن أعماله السابقة.

من جهتها،اعربت الشركة عن سعادتها بانضمام اسماعيل تمر الى عائلتها الكبيرة، كاشفة عن استراتيجية وضعت لتقديم عدد من الأعمال الفنية التي وصفتها بـ "قنبلة الموسم"، مشددة على أهمية إكمال مسيرتها وسعيها نحو التميز في دعم عدد من نجوم الوطن العربي.

وأشادت الشركة بنجومية تمر، الذي استطاع الدخول الى قلب الجمهور العربي عبر تميزه في الأعمال الفنية التي قدمها وكان خلالها " لسان الشارع العربي".

اسماعيل تمر

يذكر، أن الفنان اسماعيل تمر احتفل بهذا التعاون الفني على طريقته الخاصة، إذ قطع قالب حلوى خاصة بالمناسبة، وكان له دردشة خاصة مع عدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية.