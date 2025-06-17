61 ألف متفرج.. مباراة الأهلي وإنتر ميامي ثاني أعلى نسبة حضور جماهيري بالمونديال

سجلت مباراة الأهلي وإنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ثاني أعلى حضور جماهيري بالمونديال حتى الآن، وفقًا لتقارير صحفية.

وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم بدون أهداف، في مباراة كان المارد الأحمر طرفها الأفضل.

ويوجد الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

الحضور الجماهيري في مونديال الأندية

المباراة الأولى: الأهلي ضد إنتر ميامي - 60,927 مشجع

المباراة الثانية: بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي - 21,152 مشجع

المباراة الثالثة: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد - 80,619

المباراة الرابعة: بالميراس ضد بورتو، 46,275

المباراة الخامسة: بوتافوجو ضد سياتل ساوندرز، 30,151

المباراة السادسة: تشيلسي ضد لوس أنجلوس، 22,137

المباراة السابعة: بوكا جونيورز ضد بنفيكا، 55,574

المباراة الثامنة: فلامنجو ضد الترجي التونسي، 25,797