61 ألف متفرج.. مباراة الأهلي وإنتر ميامي ثاني أعلى نسبة حضور جماهيري بالمونديال

سجلت مباراة الأهلي وإنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ثاني أعلى حضور جماهيري بالمونديال حتى الآن، وفقًا لتقارير صحفية.
وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم بدون أهداف، في مباراة كان المارد الأحمر طرفها الأفضل.
ويوجد الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.
الحضور الجماهيري في مونديال الأندية
المباراة الأولى: الأهلي ضد إنتر ميامي - 60,927 مشجع
المباراة الثانية: بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي - 21,152 مشجع
المباراة الثالثة: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد - 80,619
المباراة الرابعة: بالميراس ضد بورتو، 46,275
المباراة الخامسة: بوتافوجو ضد سياتل ساوندرز، 30,151
المباراة السادسة: تشيلسي ضد لوس أنجلوس، 22,137
المباراة السابعة: بوكا جونيورز ضد بنفيكا، 55,574
المباراة الثامنة: فلامنجو ضد الترجي التونسي، 25,797