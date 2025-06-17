الطبيب المعالج للاعبي الأهلي يوضح توقيت عودة إمام عاشور

كشف الدكتور أشرف محرم، الطبيب المعالج للاعبي الأهلي واستشاري جراحة العظام، عن تفاصيل إصابة لاعب الفريق إمام عاشور التي تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.

وقال محرم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج يا مساء الأنوار عبر قناة MBC مصر 2، إن عاشور خضع لجراحة عاجلة تم خلالها تركيب شريحة ومسامير، بعد إصابة قوية تعرض لها في اللقاء.

وأوضح أن نوع الإصابة مشابه لتلك التي لحقت بزميليه خالد عبد الفتاح ورضا سليم، مؤكدًا أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، يعود بعدها بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية، مع منعه من الالتحامات في البداية.

وأشار إلى أن عاشور يحتاج إلى برنامج خاص لتعلم آليات السقوط الآمن، لتجنب تكرار نفس النوع من الإصابات مستقبلًا، خاصة وأنها سبق وتكررت معه أكثر من مرة.

وتابع قائلا : طبيب الأهلي تصريحاته موضحًا أن حجم الإصابة لم يكن واضحًا منذ اللحظة الأولى، وأن اللاعب أبدى رغبة في استكمال المباراة، لكن قرار الجهاز الطبي بخروجه كان سليمًا ولم يؤثر على حالته.