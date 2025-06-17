الرئيس الفرنسي يعارض توجيه ضربة عسكرية للبنية التحتية الإيرانية

عارض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيه ضربة عسكرية للبنية التحتية الإيرانية،ومنشآت الطاقة بها ذلك في ظل الطلب الإسرائيلي بالحصول على قنابل أمريكية لتوجيه ضربة عسكرية لمنشآة فوردو النووية الإيرانية.

ورفض الرئيس الفرنسي الاعتداء الإسرائيلي المنتهك للقانون الدولي ضد إيران،ودعا للتهدئة بين الطرفين لاحتواء اتساع دائرة الصراع بالمنطقة.

وحذر الرئيس الفرنسي من محاولة صرف النظر عن القضية الفلسطينية بالحرب الإسرائيلية ضد إيران ودعا لإقامة دولة فلسطينية في إطار تنفيذ حل الدولتين لإقامة سلام دائم بالمنطقة.

وتتبادل إيران وإسرائيل الضربات منذ الجمعة الماضي ونددت إيران بالهجوم الإرهابي الإسرائيلي الذي استهدف مبنى التلفزيون بالأمس وتوعد الجيش الإيراني بالرد على الهجمات الإسرائيلية.