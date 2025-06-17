شريف عامر: ترامب يستخدم طريقة الحرب النفسية.. وتغريداته عن إيران تهديدات واضحة

قال الإعلامي شريف عامر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر ثلاث تغريدات قوية ومتزامنة على منصة "إكس"، حملت رسائل واضحة ومباشرة تجاه إيران، ضمن ما وصفه بـ"الحرب النفسية" التي اعتاد ترامب أن يستخدمها في التعامل مع الخصوم.

وأشار عامر، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن التغريدة الأولى تضمنت تصريحًا مفاده أن "المرشد الأعلى" في إيران معروف مكانه، ووصفه بأنه "هدف سهل"، إلا أن الخطة الحالية لا تتضمن قتله، موضحًا أن ترامب أكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى استهداف المدنيين في هذه المرحلة.

وأضاف شريف عامر، أن التغريدة الثانية حملت تهديدًا ضمنيًا، حيث قال ترامب إن "صبر أمريكا بدأ ينفد"، موضحًا أن القوات الأمريكية تمتلك سيطرة كاملة على الأجواء الإيرانية، وأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية ليست بالقوة التي تمتلكها المعدات والأسلحة الأمريكية المتقدمة، رغم امتلاك طهران لأجهزة تتبع جوية جيدة لكنها لا تُقارن بالتكنولوجيا الأمريكية، مضيفًا: "أما التغريدة الثالثة، فقد تضمنت مطلبًا أمريكيًا صريحًا بـ"استسلام غير مشروط" من جانب إيران".

وأوضح شريف عامر، أن هذه اللغة تعكس طبيعة الحرب النفسية التي يستخدمها ترامب، مؤكدًا أن الرأي العام الأمريكي تفاعل فورًا مع هذه التصريحات، خاصة أن الحملة الانتخابية لترامب قامت في الأساس على عدم التدخل العسكري، وسحب القوات الأمريكية من الخارج وإعادتها إلى الداخل، مؤكدًا على أن الموقف ما زال غامضًا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل بشكل مباشر في الحرب، أم أن المواجهة ستظل مقتصرة على طرفيها الرئيسيين، إيران وإسرائيل.