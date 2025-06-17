عبد الناصر زيدان يكشف عن موقف أفشة من مواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان عن موقف اللاعب محمد مجدي "أفشة" من المشاركة في مباراة النادي الأهلي المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب زيدان عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك":"أفشة يبتعد عن حسابات ريبيرو لخلافة إمام عاشور في الأهلي"

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهته الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.