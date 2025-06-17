قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي.. أسطورة إيطاليا يفاجئ ميسي بهدية تاريخية
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد جوية إسرائيلية
خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن أزمة الزمالك مع زيزو
عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025
رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
حقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
الإفتاء تكشف أفضل دعاء للميت أوصى به النبي
وزير الإنتاج الحربي: توطين التكنولوجيات الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات
بطلها 3 محبوسين .. تفاصيل مروعة لوفاة محتجز بالقسم في مصر القديمة
اتحاد الكرة يستقر على إقامة معسكر خارجي لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا
رئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
آخر 9 شهور في عقده .. مفاجأة غير محسوبة تخص زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري يعقد ندوة توعوية تحت عنوان "التحديات الإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري"

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

عقد اليوم حزب الشعب الجمهوري ندوة توعوية تحت عنوان "التحديات الإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري"، بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية في مجلس النواب، والنائب باهر أمين رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

حاضر في الندوة اللواء دكتور بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية الأسبق، كما حضرها كل من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي "النواب والشيوخ"، والأمناء والأمناء المساعدين لأمانات الحزب المركزية المختلفة، إلى جانب رؤساء ووكلاء اللجان المركزية، وعدد من شباب الأمانة المركزية بالحزب.

استهلت الندوة بكلمة افتتاحية رحب فيها اللواء محمد صلاح أبوهميلة باللواء دكتور بهجت محمد فريد والحضور، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوعي السياسي والاجتماعي بين أعضاء الحزب والمواطنين، ومشددًا على دورهم المحوري في الحفاظ على أمن الوطن في ظل حرب الشائعات التي تستهدف زعزعة الأمن الداخلي للدولة.

وأوضح الأمين العام للحزب، في كلمته التحديات الراهنة التي تواجه مصر، بما في ذلك الأزمات الإقليمية والدولية، خاصة الأزمة الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على الأمن القومي المصري.

من جانبه، تناول اللواء دكتور بهجت محمد فريد عددًا من المحاور المتعلقة بالتحديات الأمنية والمخططات الغربية التي تستهدف مصر، مشيرًا إلى أهمية فهم الديناميكيات الإقليمية وتأثيرها على الاستقرار الداخلي.

وركز اللواء بهجت محمد فريد، في حديثه على الأزمات المتزايدة في المنطقة، مثل النزاعات المسلحة والتوترات السياسية، التي تتطلب استجابة وخطة فعالة من الدولة المصرية لضمان أمنها القومي.

كما تناول أزمة إسرائيل وإيران وانعكاساتها على الأمن القومي العربي والمصري، مشيرًا إلى أنها تزيد من احتمالات توسع النزاعات في المنطقة، مما يتطلب من مصر اتخاذ مواقف استراتيجية واضحة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، داعيًا إلى بناء تحالفات قوية مع الدول المجاورة، موضحًا أن الأمن القومي لا يقتصر على الجوانب العسكرية فقط، بل يشمل أيضًا الجوانب الاقتصادية والثقافية والمجتمعية.

وفي سياق الوعي الجماهيري، أكد اللواء بهجت محمد فريد، على دور الإعلام في توعية المواطنين بالمخاطر المحتملة وأهمية الوحدة الوطنية، لافتًا إلى ضرورة تطوير البرامج التعليمية والتثقيفية لتعزيز فهم المواطنين للأبعاد الأمنية والسياسية.

كما دعا إلى تكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق الأمن والاستقرار فضلًا عن ضرورة الالتزام بضبط النفس في الوقت الراهن، مؤكدًا أن مصر قادرة على تجاوز التحديات إذا ما تم العمل بروح التعاون والتضامن بين جميع فئات المجتمع.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش للحضور، الذين تفاعلوا مع المحاور المطروحة، وطرحوا العديد من الأسئلة، ومن ثم تم التقاط الصور التذكارية.

حزب الشعب الجمهوري الأمن القومي المصري اللواء محمد صلاح أبوهميلة مجلس النواب محمد صلاح أبوهميلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات قانون الايجار القديم

250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى.. قرار عاجل من التعليم الآن

أحمدي نجاد

حقيقة مقـ تل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل

الإيجار القديم

بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم

الايجار القديم

7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلات

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم 17-6-2025

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | السنوس أغرب بديل للتدخين.. أطعمة لطلاب الثانوية العامة يجب تناولها فى الامتحانات

سرطان المثانة

للوقاية من المضاعفات.. اكتشف أعراض سرطان المثانة

اللبن الرائب

مفيد وسهل جدا.. عصير اللبن الرائب المنعش

بالصور

بالأبحاث العلمية.. اعرف فوائد وأضرار عصير البرتقال

عصير البرتقال
عصير البرتقال
عصير البرتقال

ترند جديد.. طريقة عمل الكباب التركي

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تحذير لطلاب الثانوية العامة.. هذه الأخطاء تسبب فشلكم فى الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

بعد صورة بن شرقي| السنوس قالب السوشيال ميديا.. تفاصيل أغرب بديل للتدخين

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مصر و19 دولة إسلامية.. رسالة قوية من 20 دولة ضد انتهــ.اكات الكيــ.ان

الإعلان التشويقي لفيلم احمد وأحمد

غادة عبد الرازق راقصة وحاتم صلاح طبيب نفسي.. لقطات من الإعلان التشويقي لفيلم أحمد وأحمد

لطيفة

لطيفة توجه رسالة شكر لكل من قدم لها واجب العزاء في شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد