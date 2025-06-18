محافظ مطروح: استمرار تدفق رحلات الشارتر على مطاري مرسى مطروح والعلمين

تشهد محافظة مطروح خلال صيف 2025 حالة من الانتعاش السياحي المتزايد، في ظل استمرار تدفق السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، خاصة مع تواصل رحلات الطيران الشارتر إلى مطاري مرسى مطروح والعلمين الدوليين، ضمن جهود الدولة ووزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة الوافدة إلى الساحل الشمالي.

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن مطار مرسي مطروح الدولى استقبل منذ٨ مايو عدد ٧٨ رحلة طائرة شارتر سياحى مع بدء موسم الصيف السياحى ٢٠٢٥ بمطروح ، كما استقبل مطار العلمين الدولي منذ ٢٦ ابريل ٦٩ رحلة طيران سياحى من عدد من الدول الأوروبية والعربية بإجمالي ١٤٧ رحلة طيران سياحى وسط بدء موسم مبشر مع رواج سياحي كبير بمحافظة مطروح في صيف ٢٠٢٥و تزايد رحلات الطيران الشارتر من الأسواق الأوروبية والعربية،

واضاف على مكانة محافظة مطروح كوجهة سياحية متميزة على خريطة السياحة الدولية، بفضل ما تمتلكه من إمكانية وتنوع سياحى من شواطئ خلابة، ورمال بيضاء ناعمة، ومواقع طبيعية وتراثية ذات طابع فريد،

واشار محافظ مطروح أن المحافظة تحرص على استقبال السائحين بالترحاب والضيافة المعهودة، من خلال توزيع الورود، والكتيبات الترويجية بعدة لغات، وكروت البوستال التي تُبرز أهم المعالم والمزارات السياحية التي تشتهر بها المحافظة .

ومن جانبه أوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أن رحلات الطيران السياحية هذا الموسم تتضمن عددًا من الجنسيات الأوروبية والعربية، من بينها،إيطاليا،سلوفاكيا،التشيك،صربيا ،بولندا،بلغاريا ،مولدوفا ، تركيا ، بيلاروسيا،روسيا،السعودية و أرمينيا.

وأكد مدير عام السياحة أن الأعداد الحالية تعكس ثقة الأسواق الخارجية في المقومات السياحية لمحافظة مطروح، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار، و الهيئة العامة لتنشيط السياحة لدعم حركة الطيران العارض (الشارتر) والعمل على فتح أسواق جديدة، بما يضمن استمرار تدفق السياحة الأجنبية إلى محافظة مطروح خلال شهور الموسم السياحي، وصولًا إلى ذروته في شهري يوليو وأغسطس العام الجارى .