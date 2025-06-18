محمد صلاح في أحدث ظهور له على البحر.. شاهد

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، صورة له خلال الإجازة.

وظهر محمد صلاح، في صورة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وهو أمام البحر ويمارس التمارين الرياضية على الأرض.

https://www.instagram.com/p/DLCcS2cymZX/?igsh=NnMzeXgybGtteW12

كان ليفربول قد جدد عقد محمد صلاح لمدة موسمين إضافيين حتى 30 يونيو 2027، بحسب ما أعلن الريدز، أبريل الماضي.

وكان عقد صلاح، البالغ من العمر 32 عاما، ينتهي في ختام الموسم الماضي.

في سياق متصل، احتفلت مصممة الأزياء رباب صلاح، شقيقة النجم العالمي محمد صلاح، بعيد ميلاده الـ33، يوم الأحد 15 يونيو.